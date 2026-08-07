El Niño 2026: Canal de Panamá refuerza ahorro de agua; este junio fue el segundo más seco desde 1950

E nero y febrero registraron lluvias favorables , al comenzar la temporada lluviosa, alrededor de mayo, las precipitaciones empezaron a ubicarse por debajo de los promedios históricos.

Con el pronóstico de un nuevo episodio de El Niño, potencialmente más intenso, la experiencia de la sequía del 2023, y las advertencias de que el Pacífico se calienta y las lluvias comienzan a escasear, el canal de Panamá se prepara con reservas, medidas de ahorro y nuevas estrategias para garantizar que el agua alcance tanto para el tránsito de los grandes buques como para el consumo de millones de panameños.

La advertencia cobra relevancia debido a que el agua de los embalses de Gatún y Alajuela no solo es indispensable para el tránsito de buques por la vía interoceánica, sino también para el abastecimiento de agua potable de millones de personas.

El gerente de Hidrometeorología de la Autoridad del Canal de Panamá, Erick Córdoba, explicó que durante 2026 ya se ha comenzado a observar un déficit de precipitaciones en la cuenca canalera.

Según detalló, aunque enero y febrero registraron lluvias favorables, al comenzar la temporada lluviosa, alrededor de mayo, las precipitaciones empezaron a ubicarse por debajo de los promedios históricos.

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El especialista señaló que junio de 2026 fue uno de los junios más secos registrados en la cuenca del Canal desde 1950, situación que ya ha tenido repercusiones en los niveles de los embalses.

Preparan reservas ante un escenario más seco

Ante las proyecciones climáticas, el Canal comenzó a implementar medidas de ahorro de agua desde finales de 2025. Entre ellas se encuentra una reducción en el consumo de agua utilizado durante las operaciones de las esclusas y la reutilización del recurso.

La Autoridad del Canal también desarrolla mecanismos para aprovechar nuevamente el agua utilizada en las esclusas Neopanamax y Panamax y ha implementado sistemas de bombeo adicionales para garantizar el suministro a la potabilizadora de Miraflores.

El objetivo es llegar a la próxima estación seca con suficientes reservas para mantener simultáneamente la operación de la vía interoceánica y el suministro de agua potable.

La propia Autoridad del Canal ha señalado que viene monitoreando desde finales de 2025 el riesgo de un evento de El Niño durante el segundo semestre de 2026 y que ya implementó medidas preventivas de conservación de agua.

El impacto podría sentirse en los buques más grandes

Uno de los principales efectos de una disminución sostenida de los niveles de los lagos sería la necesidad de reducir progresivamente el calado permitido para los buques Neopanamax, las embarcaciones de mayor tamaño que utilizan las esclusas ampliadas.

De acuerdo con Córdoba, los ajustes anunciados recientemente, contemplan calados de hasta 47,5 pies para los Neopanamax, aunque aclaró que esto no significa necesariamente una reducción en el número de tránsitos diarios.

El escenario más complicado contemplado por los expertos sería mantener el tránsito de los buques Panamax, mientras que los Neopanamax podrían enfrentar una reducción de calado que llegaría hasta 44 pies durante abril y mayo de 2027, dependiendo de la evolución de las lluvias y de los niveles de los embalses.

La ACP mantiene actualmente mecanismos de seguimiento de los niveles de Gatún y ha indicado que desarrolla proyecciones operativas para 2027 ante los posibles efectos de El Niño.

Una ventaja frente a la crisis de 2023

Aunque el panorama genera preocupación, el especialista destacó que la situación actual no es idéntica a la registrada en 2023.

Explicó que este año los embalses cuentan con una reserva mayor debido a las lluvias recibidas durante enero y febrero. Según su comparación, Alajuela tendría alrededor de 15 pies más de agua y Gatún unos 5 pies más que en un periodo comparable de 2023.

Ese margen representa una especie de "ahorro" que permitiría al Canal anticiparse al impacto de una eventual sequía más prolongada.

Durante la crisis de 2023, el fenómeno de El Niño contribuyó a una fuerte reducción de las lluvias y afectó los niveles de Gatún y Alhajuela, obligando al Canal a adaptar sus operaciones.

El agua potable, una prioridad

El desafío no se limita al tránsito marítimo. Los embalses del Canal también son una fuente fundamental para el abastecimiento de agua potable.

El embalse Gatún abastece actualmente a ocho potabilizadoras, mientras que Alajuela suministra agua a la potabilizadora Federico Guardia Conte, una de las principales del país.

Por ello, uno de los objetivos planteados ante el posible escenario de sequía es mantener el 100 % del suministro de agua potable, incluso si fuera necesario hacer ajustes en las condiciones de tránsito de los buques de mayor tamaño.

Para las comunidades ubicadas en la cuenca, además, una disminución considerable de los niveles de los lagos puede dificultar la navegación y el acceso a zonas donde el transporte se realiza mediante botes y cayucos.

Como medida preventiva, también se han instalado sistemas de bombeo auxiliares en potabilizadoras y una planta desalinizadora para atender las necesidades de las comunidades.

Un escenario que podría extenderse hasta 2027

Las proyecciones que sigue el Canal apuntan a que el episodio podría prolongarse durante varios meses, con la posibilidad de que sus efectos se extiendan hasta mayo de 2027.

El escenario obliga a mantener las reservas de agua lo más altas posible durante los próximos meses, antes de la llegada de una estación seca que podría comenzar de manera anticipada.

La Autoridad del Canal ha insistido en que el comportamiento del fenómeno todavía debe seguirse de cerca, ya que la magnitud real del déficit de lluvias se podrá determinar con mayor precisión durante los próximos meses. La entidad ya prepara sus operaciones para 2027 y mantiene medidas de conservación para enfrentar un eventual escenario de El Niño fuerte.