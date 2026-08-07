Panamá culmina la repatriación de cinco ciudadanos con apoyo de la embajada en Rusia

Los últimos cuatro ciudadanos panameños asistidos por la Embajada de Panamá en la Federación de Rusia llegarán este viernes al país, con lo que concluye el proceso de repatriación de cinco nacionales que recibieron protección y apoyo consular.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mire) informó que este viernes 7 de agosto concluirá el proceso de repatriación de cinco ciudadanos panameños que recibieron asistencia y protección consular por parte de la Embajada de Panamá en la Federación de Rusia.

Según detalló la Cancillería en un comunicado, los últimos cuatro panameños retornarán al país en un vuelo de Turkish Airlines, con llegada programada al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 7:25 p.m.

Los ciudadanos que regresan a Panamá son Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert's Bryan.

Con su llegada se completa el retorno de los cinco panameños que permanecían bajo la asistencia de la misión diplomática panameña en Rusia. El primer ciudadano en regresar fue Adrián Gabriel González, quien arribó al país el pasado 5 de agosto.

En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó la labor de la embajadora de Panamá en la Federación de Rusia, Carmen Ávila, así como del personal de la misión diplomática, al señalar que las gestiones realizadas permitieron concretar el retorno seguro de los ciudadanos.

La entidad reiteró que continuará fortaleciendo la asistencia consular y las acciones diplomáticas dirigidas a brindar apoyo a los panameños que se encuentren en el exterior, especialmente cuando las circunstancias requieran su protección o retorno al país.