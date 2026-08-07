La expareja de Johnny Depp, Vanessa Paradis, confirma su ruptura con Samuel Benchetrit
La pareja se había casado el 30 de junio de 2018.
París, Francia/La cantante y actriz francesa Vanessa Paradis, expareja del actor estadounidense Johnny Depp, anunció este jueves su separación del director y novelista francés Samuel Benchetrit, con quien compartió cerca de una década de relación.
"Vanessa Paradis y Samuel Benchetrit anuncian de mutuo acuerdo su separación, en un clima de respeto y el afecto que continúan sintiendo el uno por el otro", informó el representante de la artista en un breve comunicado enviado a la AFP.
La pareja se había casado el 30 de junio de 2018.
La artista también es conocida por su larga relación con Johnny Depp, con quien tuvo dos hijos, entre ellos la actriz y modelo Lily-Rose Depp.
Paradis, de 53 años, alcanzó la fama siendo apenas una adolescente gracias al éxito de "Joe le taxi" en la década de 1980. Posteriormente desarrolló una sólida carrera como actriz.