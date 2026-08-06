Brooklyn Beckham celebra su aniversario con Nicola Peltz y reafirma protegerla

El hijo de David Beckham volvió a expresar públicamente el profundo vínculo que mantiene con su esposa, al conmemorar el primer aniversario de la renovación de sus votos matrimoniales.

El hijo mayor de David Beckham y Victoria Beckham compartió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de fotografías de la pareja, una publicación que también volvió a poner el foco sobre la fracturada relación que mantiene con su familia.

El fotógrafo y aspirante a chef, de 27 años, dedicó unas palabras a la actriz con motivo de la fecha especial que recuerda la ceremonia privada celebrada en Westchester, Nueva York, donde ambos reafirmaron su compromiso matrimonial el 2 de agosto de 2025. La renovación de votos tuvo lugar tres años después de su boda, celebrada en abril de 2022 en la residencia de la familia Peltz en Palm Beach, Florida.

En su publicación de Instagram, Brooklyn destacó la importancia que Nicola tiene en su vida y reafirmó su compromiso con ella. “Feliz aniversario, Nicola. No puedo decirte cuánto te quiero. Soy muy afortunado de poder llamarte mi esposa. Eres mi princesa absoluta y prometo protegerte siempre”, escribió el joven junto a dos imágenes de ambos.

La actriz, de 31 años, respondió con un mensaje igualmente afectuoso en la misma plataforma. “Feliz aniversario, amor mío. Haces que la vida sea tan hermosa. Gracias por ser el esposo más increíble que jamás podría haber soñado”, expresó Nicola Peltz Beckham, acompañando sus palabras con una fotografía de la pareja.

En una entrevista concedida a People Magazine, Brooklyn recordó la ceremonia de renovación de votos como uno de los momentos más significativos de su matrimonio. “Para ser honesto, podría renovar mis votos con ella cada día”, afirmó, dejando claro el sólido vínculo que mantiene con su esposa.

La celebración, sin embargo, se desarrolla en un contexto marcado por el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia. Durante los últimos meses, el joven realizó varias publicaciones en redes sociales en las que expuso las razones que, según su versión, provocaron la ruptura con sus padres.

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Entre las declaraciones más contundentes, Brooklyn aseguró: “Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que cediera los derechos sobre mi nombre, lo que me habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos”.

También afirmó que su madre canceló en el último momento la confección del vestido de novia que Nicola esperaba utilizar durante la boda, obligando a la actriz a encontrar una alternativa con poco tiempo de anticipación. Además, sostuvo que sus padres intentaron perjudicar la relación desde antes del matrimonio y priorizaron la marca familiar por encima de los vínculos personales.

En otro de sus mensajes, Brooklyn explicó por qué decidió pronunciarse públicamente sobre el conflicto. “He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”, escribió. Posteriormente añadió: “pero no tuve más remedio que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”.

Mientras el hijo mayor del matrimonio Beckham insiste en mantener distancia, David Beckham y Victoria Beckham han realizado diversos gestos públicos para intentar acercarse a él, principalmente mediante mensajes en redes sociales. En declaraciones a The Wall Street Journal, la exintegrante de las Spice Girls aseguró que ella y su esposo “siempre han intentado ser los mejores padres posibles” y que su única intención ha sido “proteger y querer” a sus hijos.

Lejos de la polémica, Brooklyn y Nicola continúan disfrutando de su vida en pareja. Durante las últimas semanas pasaron parte del verano en el sur de Francia, donde fueron vistos compartiendo con Elton John, padrino de Brooklyn y de su hermano Romeo. El joven también aseguró recientemente sentirse “mejor y menos ansioso” desde que tomó distancia de su familia, mientras la posibilidad de una reconciliación con los Beckham sigue siendo incierta.