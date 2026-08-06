Influencer Perez Hilton continúa hospitalizado tras dramática crisis de salud mental

La familia del creador de contenido confirmó que permanece bajo atención médica y solicitó respeto por su privacidad mientras avanza su recuperación.

El influencer y bloguero de espectáculos Perez Hilton continúa hospitalizado en Miami-Dade luego de atravesar una crisis de salud mental que movilizó a las autoridades y generó preocupación entre sus seguidores.

Mario Armando Lavandeira Jr., conocido internacionalmente como Perez Hilton, protagonizó un incidente ocurrido en su residencia del vecindario de Westchester, al suroeste de Miami-Dade, que provocó un amplio despliegue de los servicios de emergencia. El hecho se hizo visible a través de una transmisión en directo realizada desde su cuenta de TikTok, la cual fue interrumpida por la plataforma tras detectarse contenido relacionado con una situación de riesgo.

Aunque algunos usuarios señalaron que la emisión permaneció activa durante cerca de media hora, TikTok informó que sus sistemas la bloquearon aproximadamente a los 15 minutos. Mientras la transmisión era observada por miles de personas, numerosos espectadores alertaron a las autoridades mediante llamadas al servicio de emergencias, lo que permitió la rápida intervención de los equipos especializados.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que, al momento de la llegada de los agentes, el influencer se encontraba solo dentro de la vivienda. Tras varias horas de negociación y la aplicación de protocolos de desescalada, los equipos de emergencia lograron asistirlo y trasladarlo con vida a un centro hospitalario, donde continúa recibiendo atención médica especializada.

Hasta el momento, los familiares del creador de contenido no han revelado nuevos detalles sobre su evolución clínica. En un comunicado difundido después del incidente, solicitaron comprensión y discreción durante este proceso. La familia confirmó que Perez Hilton sigue hospitalizado y pidió que se respete su privacidad mientras se concentra en su recuperación.

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Con 48 años, Perez Hilton es una de las figuras más conocidas del entretenimiento digital. Alcanzó notoriedad por su trabajo como bloguero especializado en noticias de celebridades y cultura pop, además de construir una amplia comunidad de seguidores en distintas plataformas digitales. El influencer es padre de tres hijos adoptivos y recientemente se trasladó desde Las Vegas al sur de Florida.

Este mismo año, el creador de contenido había revelado que enfrentó un complejo problema de salud física tras sufrir una infección que requirió varias semanas de hospitalización, una experiencia que compartió con sus seguidores antes del episodio ocurrido en Miami-Dade.

La conmoción generada por el caso también impactó a vecinos de la zona. Una residente explicó que inicialmente no reconoció a la persona involucrada en el incidente. “Ni siquiera me imaginé que era él, me mandaron los videos que era él, y yo decía ‘no, es un señor que se llama Mario’”, comentó al medio N+ Univision 23 Miami.

Especialistas en salud mental consultados por ese medio aprovecharon el caso para recordar la importancia de identificar cambios de comportamiento que puedan indicar que una persona atraviesa un momento de especial vulnerabilidad emocional. La psicóloga María Betancourt explicó: “Una persona que esté en un momento de vacío, cambia su comportamiento, incluso hasta los verbos que utiliza, cambia su (expresión) no verbal, está menos expresivo, está más callado, está más eufórico”.

La profesional también destacó la necesidad de actuar de forma temprana cuando se detectan señales de alerta. “Lo más importante es recibir ayuda. Esto no ocurre de un para otro, siempre hay señales y es una responsabilidad colectiva”, afirmó.

El caso ha reabierto la conversación sobre la salud mental, la importancia del acceso oportuno a la atención especializada y el papel que pueden desempeñar familiares, amigos y comunidades digitales para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. Mientras tanto, Perez Hilton permanece bajo supervisión médica en Miami-Dade, acompañado por su familia, que continúa solicitando respeto y privacidad durante esta etapa de recuperación.