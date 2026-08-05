Actriz de 'Rosario Tijeras' es investigada por presunto nexo con red criminal

Aunque hasta el momento no enfrenta cargos formales, las pesquisas buscan determinar si tuvo alguna participación en posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero .

La actriz mexicana Montserrat Ramírez, reconocida por su participación en la serie ‘Rosario Tijeras’, se encuentra bajo investigación por parte de autoridades federales de México debido a un presunto vínculo con una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, conocido en el país como huachicoleo.

El caso cobró relevancia luego de la captura de su esposo, Iker Andoni de Gandiaga Morales, quien fue detenido el pasado 30 de julio durante un operativo de seguridad. Las autoridades lo señalan como el presunto líder de una estructura criminal que, según las investigaciones, mantenía operaciones en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, regiones donde se habría desarrollado una compleja red dedicada al tráfico ilegal de combustibles.

De acuerdo con la información divulgada por el periodista especializado en nota roja Carlos Jiménez, la Fiscalía General de la República analiza actualmente la actividad financiera de la actriz para establecer si existieron movimientos bancarios vinculados con los recursos obtenidos presuntamente por la organización criminal. Las investigaciones incluyen la revisión de cuentas, transferencias y otras operaciones económicas realizadas en los últimos años.

Durante la emisión del programa C4 en Alerta, Jiménez explicó el alcance de las indagaciones y aseguró: “Está en la mira de las autoridades federales, están revisando sus cuentas, están revisando todos sus movimientos bancarios y es que todo indica que el Iker le ayudaba a financiar sus cosas de actriz, pero lo que hacía en realidad era lavar dinero con ella. La actriz está bajo investigación de la Fiscalía General de la República”.

Pese a estas declaraciones, las autoridades no han informado sobre la presentación de una acusación formal contra Montserrat Ramírez. Su situación jurídica permanece en etapa de investigación, por lo que no se le ha imputado ningún delito y las diligencias continúan para esclarecer si existió alguna relación entre su actividad financiera y las operaciones atribuidas a la presunta organización delictiva.

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El operativo que permitió la captura de Iker Andoni de Gandiaga Morales también culminó con la detención de otros integrantes de su entorno familiar. Entre los arrestados figuran su hermano, Iñaki de Gandiaga, y su cuñada, Natalia Balderón, quienes también son investigados por su posible participación dentro de la estructura criminal.

Según las autoridades mexicanas, los detenidos enfrentan señalamientos por delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos considerados de alta gravedad dentro del sistema judicial mexicano por el impacto económico y social que genera el mercado ilegal de combustibles.

El huachicoleo representa uno de los principales desafíos para las autoridades del país, ya que implica la extracción clandestina de combustibles de ductos pertenecientes a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta actividad ilícita ha sido combatida mediante operativos conjuntos entre fuerzas federales y organismos de investigación, debido a las millonarias pérdidas económicas que ocasiona y a los riesgos que supone para la seguridad de la población.

Mientras avanza el proceso, el nombre de Montserrat Ramírez ha despertado gran interés entre los seguidores de la televisión mexicana. La actriz ganó reconocimiento por interpretar a Isabela en la tercera temporada de ‘Rosario Tijeras’, una producción que alcanzó amplia popularidad tanto en México como en otros países de América Latina gracias a su historia centrada en el crimen organizado y los conflictos sociales.

Además de ese proyecto, la intérprete ha construido una trayectoria en la televisión participando en producciones como ‘Los Ricos También Lloran’ y ‘Un Día Para Vivir’, consolidándose como una actriz en crecimiento dentro de la industria del entretenimiento mexicano.

Hasta ahora, ni Montserrat Ramírez ni su equipo de representación han emitido declaraciones públicas sobre las investigaciones. Por su parte, las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar si existen elementos suficientes que permitan establecer responsabilidades penales o descartar cualquier vínculo de la actriz con la presunta red criminal encabezada por su esposo.