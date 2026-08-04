Toy Story: muere Carlos del Campo, histórica voz de Slinky en la película

El artista falleció a los 67 años, según informó su familia mediante un comunicado oficial, aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su deceso.

El mundo del doblaje latino está de luto tras confirmarse la muerte del actor Carlos del Campo, reconocido por interpretar a Slinky en Toy Story y por dar vida a algunos de los personajes más emblemáticos del cine, la televisión y el anime.

Con una carrera que se extendió por más de tres décadas, Carlos del Campo se convirtió en una de las voces más respetadas de la industria del entretenimiento en México y América Latina. Su talento trascendió generaciones gracias a interpretaciones que acompañaron a millones de espectadores en producciones de gran éxito internacional, consolidando un legado que permanecerá vigente en la memoria de los seguidores del doblaje.

Entre los personajes más recordados de su trayectoria destacan Slinky en Toy Story, C-3PO en Star Wars, Tywin Lannister en Game of Thrones, el profesor Souichi Tomoe en Sailor Moon, el director Kuno en Ranma 1/2 y Gin Ichimaru en Bleach. Cada uno de estos papeles evidenció su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos interpretativos, convirtiéndose en una figura indispensable dentro del doblaje de películas, series y anime.

En los últimos años, el actor enfrentó complicaciones de salud que limitaron su actividad profesional. Esa situación le impidió participar en el doblaje de Toy Story 5, proyecto del que finalmente quedó al margen antes de retirarse por completo de las cabinas de grabación. Aunque la familia confirmó su fallecimiento, no ofreció detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

La influencia de Carlos del Campo no se limitó exclusivamente al doblaje. También desarrolló una destacada carrera como locutor, director y cantante, colaborando en diversas producciones musicales y participando en coros de proyectos vinculados con Disney, lo que amplió aún más su aporte a la industria del entretenimiento. Su versatilidad le permitió desempeñarse en distintas áreas artísticas y convertirse en un referente para nuevas generaciones de actores de voz.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida por parte de colegas, seguidores y admiradores que recordaron el impacto de su trabajo. Las publicaciones reflejaron el cariño que despertó durante décadas gracias a personajes que marcaron la infancia y juventud de millones de personas en distintos países de habla hispana.

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Entre las reacciones compartidas por el público destacan mensajes como “Descansa en paz leyenda”, “Un gran actor de doblaje, descanse en paz, y a partir de ahora nace una leyenda”, “Fue un honor seguir su trabajo. Muchas gracias por todos los personajes que nos regaló”, “El cielo tiene una estrella nueva ahora, la que más brilla” y “Su voz será recordada siempre”, expresiones que evidencian el profundo reconocimiento hacia una de las figuras más importantes del doblaje en Latinoamérica.

La partida de Carlos del Campo representa una pérdida significativa para la industria del entretenimiento, especialmente para quienes crecieron escuchando su trabajo en franquicias que alcanzaron enorme popularidad a nivel mundial. Su legado permanece en cada personaje que interpretó y en las producciones que ayudó a acercar al público hispanohablante. Gracias a su talento, profesionalismo y compromiso con el arte del doblaje, su voz seguirá acompañando a millones de espectadores y continuará siendo un referente dentro de la historia del doblaje latino, donde dejó una huella imborrable que trascenderá el paso del tiempo.