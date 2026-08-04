Panamá expulsa a ciudadano cubano-estadounidense requerido por delitos relacionados con drogas en Florida

La expulsión se realizó tras verificarse su situación judicial en Estados Unidos.

Ciudad de Panamá/Un ciudadano cubano, nacionalizado estadounidense, fue expulsado de Panamá luego de que el Servicio Nacional de Migración detectara que mantenía una orden de arresto vigente en el estado de Florida por presunta comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas.

El hombre había sido remitido desde la Regional de Chiriquí y permanecía en el Centro de Detención Administrativa Migratoria Masculino.

Como parte del proceso, inspectores del Servicio Nacional de Migración lo trasladaron bajo custodia hasta su país de origen, en cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.

La expulsión se realizó tras verificarse su situación judicial en Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Migración reafirmó su compromiso con el control migratorio firme y la cooperación internacional, asegurando que personas con requerimientos judiciales no permanezcan en el territorio nacional.

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