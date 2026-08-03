Alcaldía de Panamá: Reclamo por prima de antigüedad de exfuncionarios terminó con hechos violentos y aprehensiones

La Alcaldía de Panamá aseguró que el pago de la prima de antigüedad sigue su cronograma y rechazó los hechos violentos ocurridos durante reclamaciones.

Ciudad de Panamá/La tensión por el pago de la prima de antigüedad volvió a sentirse este lunes en el edificio Hatillo, donde un grupo de exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá se concentró para exigir la cancelación de la deuda. La jornada terminó con tres personas aprehendidas, vías cerradas y funcionarios agredidos.

Según el comunicado emitido por la Alcaldía de Panamá, la protesta provocó durante la mañana una interrupción temporal del tránsito en las avenidas Cuba y Justo Arosemena, lo que obligó a desplegar unidades de la Policía Nacional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Municipal para devolver la fluidez a la zona.

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El problema mayor vino después. De acuerdo con el comunicado, un "grupo de personas" pasó de la protesta al desorden dentro del propio edificio Hatillo: impidió la entrada y salida de contribuyentes y funcionarios, afectó el normal funcionamiento de las instalaciones y generó momentos de riesgo para quienes se encontraban en el lugar. En medio del altercado, varios funcionarios municipales fueron objeto de agresiones verbales y físicas.

En varios videos publicados en redes sociales se apreció la fuerza del altercado y situaciones que involucraron a miembros de la Policía Municipal y exfuncionarios que reclamaban.

La Policía Municipal intervino para restablecer el orden y, como saldo de los hechos, tres personas fueron aprehendidas y puestas a órdenes de las autoridades competentes. La Alcaldía recalcó que se garantizó la atención médica de los involucrados y que todo el procedimiento se manejó conforme a la ley.

En medio del reclamo, la Alcaldía de Panamá salió al paso de las críticas y recordó que desde mayo pasado ejecuta un cronograma de pago de la prima de antigüedad, una deuda que arrastra desde 2014. Solo en el primer semestre de este año, detalló, se desembolsaron más de 1.2 millones de balboas, y los depósitos continúan en la medida en que cada expediente supera la revisión y validación correspondiente.

El comunicado también fija una línea dura frente a lo ocurrido: la Alcaldía rechazó categóricamente cualquier acto de violencia, intimidación o agresión dentro de sus instalaciones y expresó su respaldo a los funcionarios agredidos, advirtiendo que tomará las acciones necesarias para proteger su integridad.