Alcaldía de Panamá adjudica el alumbrado navideño 2026 a única empresa que participó en la licitación

Tras la evaluación de la Comisión Evaluadora, publicada también en PanamaCompra, la propuesta obtuvo un puntaje de 100.00 puntos , superando el mínimo de 80% requerido.

La Alcaldía de Panamá adjudicó el contrato del alumbrado navideño 2026 a la empresa DISAROCA GROUP, S.A., por un monto de B/.3,299,893.00, tras ser la única firma que participó en la licitación convocada por el Municipio.

El alcalde, Mayer Mizrachi, firmó la Resolución N°014-SCP-26 del 28 de julio de 2026, mediante la cual se adjudica la Licitación por mejor valor N° 2026-5-76-01-08-LV-000001, correspondiente al "Servicio de Alumbrado Navideño 2026, en el Distrito de Panamá".

Según el documento, el aviso de convocatoria fue publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "PanamaCompra" el 29 de mayo de 2026, cumpliendo con lo establecido en el Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y sus normas reglamentarias.

El 13 de julio de 2026, la entidad recibió una sola propuesta para el acto público, presentada por la empresa DISAROCA GROUP, S.A., con una oferta económica de B/.3,299,893.00.

Tras la evaluación de la Comisión Evaluadora, publicada también en PanamaCompra, la propuesta obtuvo un puntaje de 100.00 puntos, superando el mínimo de 80% requerido. El Municipio de Panamá determinó que la empresa cumplió con los requisitos mínimos del pliego de cargos y presentó un precio conveniente para el Estado, por lo que se recomendó su adjudicación.

Con base en estas consideraciones, el alcalde resolvió adjudicar el contrato a DISAROCA GROUP, S.A. por la suma total de tres millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y tres balboas con 00/100 (B/.3,299,893.00).

El contrato adjudicado contempla un servicio integral bajo la modalidad de alquiler, que incluye el suministro, instalación, montaje, conexión, mantenimiento y posterior desmontaje de todos los elementos decorativos y lumínicos utilizados en la iniciativa.

La intervención abarcará 35 espacios públicos distribuidos en la ciudad de Panamá y sus corregimientos, entre ellos la Plaza Catedral, el Parque Santa Ana, el Parque Amelia Denis de Icaza en El Chorrillo, las cinco zonas de la Cinta Costera, la Cinta Norteña en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, y parques en corregimientos como Pacora, Tocumen, Las Cumbres y Chilibre, entre otros.

El proyecto tendrá una duración total de 15 meses de ejecución. De este período, cuatro meses corresponden propiamente al alumbrado navideño, con encendido general previsto para el domingo 29 de noviembre de 2026 y apagado el 31 de enero de 2027. Los 11 meses restantes, de febrero a diciembre de 2027, se destinarán al mantenimiento de la iluminación LED instalada a lo largo de las palmeras de la Cinta Costera y la Cinta Norteña.

Entre los elementos técnicos exigidos en el pliego de cargos figuran cordones, mangueras y cortinas LED, reflectores, miniled, guirnaldas y tejidos ignífugos, así como al menos 20 estructuras decorativas tridimensionales de gran formato, con una altura mínima de cinco metros. El proveedor también deberá instalar sistemas de audio con música navideña en los parques intervenidos y estructuras tipo "marco selfie" con la marca "I STAR PTY" en cada sitio.