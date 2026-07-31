Condenan a 50 años de prisión a hombre que abusó sexualmente de tres niñas en El Chorrillo

Un Tribunal de Juicio declaró penalmente responsable a un hombre de 44 años por los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de personas menores de edad agravada, cometidos contra tres adolescentes.

Un hombre de 44 años fue condenado a 50 años de prisión por abusar sexualmente de tres adolescentes, su hijastra y sus dos hijas biológicas, durante seis años, en hechos ocurridos en El Chorrillo entre 2018 y 2024.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Primera de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana, logró que un Tribunal de Juicio condenara al hombre a la pena de 104 años de prisión, tras declararlo penalmente responsable de los delitos cometidos en perjuicio de las tres adolescentes.

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Durante el juicio oral, la fiscalía demostró la responsabilidad penal del acusado por los hechos ocurridos entre 2018 y 2024, cuando las víctimas tenían entre 10 y 17 años de edad.

Al momento de individualizar la sanción, el Tribunal aplicó el último párrafo del artículo 52 del Código Penal, que establece que en los casos de concurso de delitos la pena máxima a imponer es de 50 años de prisión. Por esta razón, la condena efectiva a cumplir quedó fijada en 50 años.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la ley.