Color, tradición y emprendimiento: así se vive la Feria Nacional de Artesanías

Desde artesanías elaboradas por pueblos indígenas hasta tembleques, cutarras, cerámica, productos naturales y gastronomía típica, la Feria Nacional de Artesanías se convierte en un punto de encuentro para promover la cultura, el emprendimiento y el trabajo de cientos de artesanos de todo el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Feria Nacional de Artesanías continúa atrayendo a cientos de visitantes que recorren los diferentes pabellones para conocer y adquirir piezas elaboradas por artesanos de todo el país. Desde tempranas horas, el recinto registra una importante afluencia de público, entre familias, estudiantes, turistas y amantes del folclore panameño.

Los asistentes pueden encontrar una amplia variedad de productos que reflejan la riqueza cultural del país, entre ellos molas, parumas, joyería confeccionada con chaquiras, tallados, cerámica, cutarras, artículos decorativos y una variada oferta gastronómica, además de presentaciones artísticas y actividades culturales.

Uno de los espacios más concurridos es el dedicado a las artesanías de los pueblos indígenas. Allí, expositores de la comarca Emberá-Wounaan ofrecen parumas, collares, carteras, porongos y piezas elaboradas completamente a mano.

Para varios artesanos, esta feria representa una oportunidad para dar a conocer su trabajo y fortalecer sus emprendimientos. Algunos participan por primera vez, mientras que otros forman parte del evento desde hace varios años, manteniendo viva la tradición familiar.

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La innovación también tiene un lugar importante en la feria. Artesanos especializados en la confección de tembleques han incorporado nuevos diseños y colores inspirados en la flora y fauna panameña, utilizando materiales como escamas de pescado para crear aretes, peinetas y accesorios con precios que van desde los cinco hasta los 25 dólares.

La oferta incluye además pulseras y collares elaborados con chaquiras y broches magnéticos, una propuesta que combina elementos tradicionales con diseños modernos para ampliar las opciones del público. Entre los productos más buscados también destacan las cutarras artesanales, disponibles en distintos modelos, colores y materiales, así como accesorios folclóricos y artículos utilitarios inspirados en las tradiciones panameñas.

La cerámica pintada a mano ocupa otro espacio destacado dentro de la feria. Artesanos exhiben placas, figuras religiosas y piezas decorativas que resaltan el patrimonio cultural y las expresiones de fe presentes en el país.

El evento también reúne a pequeños emprendedores dedicados a la elaboración de jabones, cremas, exfoliantes, velas aromáticas y otros productos fabricados con ingredientes naturales, quienes aprovechan la feria para ampliar su mercado y dar visibilidad a sus marcas.

Con información de Jocelyn Mosquera