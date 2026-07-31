Paraguay expresa rechazo a declaraciones de Lula sobre guerra en el siglo XIX

El canciller Rubén Ramírez y el vicepresidente Pedro Alliana entregaron una nota formal al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asunción, Paraguay/Paraguay expresó este viernes a Brasil su "desagrado y rechazo" por las declaraciones del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre la Guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, un episodio que afectó las relaciones entre estos dos países vecinos y socios comerciales.

El canciller Rubén Ramírez y el vicepresidente Pedro Alliana entregaron una nota formal al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Paraguay también reclamó la devolución de los trofeos, archivos y documentos históricos de la época que quedaron en poder del gobierno brasileño. Lula había dado a entender que la guerra que se desarrolló entre 1864 y 1870 y que involucró además a Argentina y Uruguay, fue provocada por Paraguay.

"No olvidemos que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil", dijo hace una semana el mandatario brasileño, al justificar su intención de aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas. En su nota, el gobierno paraguayo lamentó que se hayan presentado "de manera distorsionada hechos históricos de singular relevancia para el pueblo paraguayo".

"Los acontecimientos que marcaron profundamente la historia de nuestros pueblos deben ser abordados con responsabilidad y espíritu de reconciliación, sobre la base del respeto recíproco y del reconocimiento de la complejidad de los procesos que determinaron su desarrollo", destacó el documento.

"La distorsión de los hechos históricos no contribuye a consolidar el futuro común de nuestros pueblos", dijo a la prensa el vicepresidente Alliana. "Por el contrario, reviven viejas aflicciones que afectan la dignidad", añadió. Lula y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ya conversaron telefónicamente sobre el asunto, según refirió el canciller Ramírez el jueves.