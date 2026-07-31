Costa de Marfil anuncia oficialmente que cambia de técnico tras el Mundial 2026

La selección marfileña alcanzó los dieciseisavos de final en la cita mundialista de este año.

Costa de Marfil/El entrenador Emerse Faé no seguirá al mando de la selección de Costa de Marfil, luego de que su contrato no fuera renovado, anunció este viernes la Federación Marfileña de Fútbol (FIF).

El contrato del técnico de 42 años culminó este viernes, escribió la entidad en un comunicado, en el que le agradeció su contribución al "desarrollo del equipo nacional así como los resultados obtenidos bajo su dirección".

Faé fue nombrado seleccionador de los Elefantes en enero de 2024, tras el despido del francés Jean-Louis Gasset en plena Copa de África de Naciones (CAN).

La salida de Gasset tuvo lugar un día después de la derrota de los marfileños por 4-0 ante Guinea Ecuatorial en la fase de grupos.

Faé inicialmente era el seleccionador interino pero fue confirmado luego en el puesto, el 20 de febrero de 2024, después de conducir al equipo al título continental en ese torneo.

El entrenador clasificó más tarde a la selección para el Mundial 2026, donde superó por primera vez la fase de grupos del torneo, aunque cayó en dieciseisavos de final ante la Noruega de Erling Haaland (2-1).

La FIF precisó este viernes que el nombre del sucesor se comunicará más adelante.

Te puede interesar: Gianni Infantino bajo presión| Rechazo a proyecto de inversión privada de la FIFA va en aumento