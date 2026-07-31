Trump dice que EEUU debe ser ‘muy cauteloso’ para permitir producción de misiles Patriot a Ucrania

Trump dijo el viernes que Estados Unidos debe ser "muy cauteloso" antes de permitir que Ucrania produzca misiles de defensa aérea Patriot.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos debe ser "muy cauteloso" antes de permitir que Ucrania produzca misiles de defensa aérea Patriot, que Kiev ha dicho que necesita para protegerse de los ataques rusos.

"Estas son armas increíbles. Debemos ser muy cautelosos sobre dejar que alguien las construya", dijo Trump a la prensa en la residencia presidencial de Camp David.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió con Trump durante más de una hora en la Casa Blanca a comienzos de la semana, en un momento en que Kiev y Moscú han intensificado los ataques mutuos a larga distancia.

Después de la reunión, Zelenski dijo que Trump había aceptado otorgar a Ucrania la licencia para producir los misiles Patriot. Pero el presidente estadounidense sólo dijo que "muchas cosas se discutieron" y que "la reunión salió muy bien".

Las relaciones entre ambos mandatarios han mejorado desde el inicio del segundo periodo de Trump, quien a comienzos de mes sugirió que los ataques ucranianos en Rusia podrían ayudar a acabar la guerra.

El mes pasado fue el más mortal para los civiles ucranianos desde abriel de 2022, de acuerdo con Naciones Unidas, cuando Rusia aumentó el uso de misiles balísticos difíciles de interceptar.