Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 31 de julio de 2026

Este viernes 31 de julio de 2026 se realizó el Gordito del Zodiaco correspondiente al signo de Cáncer, de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) desde la histórica plaza Víctor Julio Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del viernes 31 de julio de 2026

Primer premio: 4459

Letras: BDDB

Serie: 3

Folio: 12

Segundo premio: 47

Tercer premio: 60