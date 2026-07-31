Premundial Sub20 de Concacaf | Estados Unidos y México lideran con paso perfecto rumbo a la siguiente fase

Panamá/El Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, que se disputa en Puebla, México, avanza con tres grupos que reflejan distintos niveles de paridad de cara a la definición de los clasificados a la siguiente ronda.

En el Grupo A, la selección de Estados Unidos se perfila como la absoluta dominadora tras dos jornadas: puntaje perfecto con 6 puntos, seis goles a favor y cero goles recibidos, una diferencia de gol de +6 que la separa claramente del resto.

Detrás, Cuba y Haití están empatados en 3 puntos, ambos con una victoria y una derrota, aunque los cubanos sostienen una mejor diferencia de gol (+2 frente a -2). El Salvador cierra el grupo sin unidades, con dos derrotas y un saldo negativo de -6 goles, lo que lo deja prácticamente sin margen de error.

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El Grupo B también tiene un líder inapelable: México, con nueve puntos de nueve posibles tras tres triunfos, nueve goles anotados y valla invicta, una de las campañas más sólidas del torneo hasta el momento. Costa Rica lo sigue de cerca con 6 unidades, producto de dos victorias y una caída, mientras Guatemala ocupa el tercer puesto con apenas 3 puntos y una diferencia de gol negativa. Antigua y Barbuda, sin puntos y con -10 en el goal average tras tres derrotas, tiene prácticamente sellada su eliminación.

El panorama más incierto está en el Grupo C, donde figura la sele Sub-20 de Panamá. Canadá y Jamaica comparten el liderato con 4 puntos cada uno, ambos con un triunfo y un empate, aunque los canadienses sostienen una mejor diferencia de gol (+3 contra +1 de los jamaicanos).

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Honduras y Panamá están igualados en el fondo de la tabla con un punto cada uno, producto de un empate y una derrota en sus dos primeros compromisos. Los canaleros acumulan dos goles a favor y cinco en contra, con una diferencia de -3, por lo que necesitarán sumar en su próximo partido para mantener con vida sus aspiraciones de clasificación y será ante la propia Honduras.

Con la fase de grupos aún sin cerrar en ninguno de los tres sectores, las próximas jornadas serán determinantes para definir qué selecciones avanzan a la siguiente instancia del certamen.

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