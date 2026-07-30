Panamá necesita hacer esto para avanzar a cuartos de final del Premundial Sub-20 de Concacaf

Sintoniza el partido entre Panamá y Honduras el sábado 1 de agosto a las 8:00 p.m. por TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/Después de empatar ante Jamaica, la Selección Sub-20 de Panamá se mantiene con posibilidades de avanzar a los cuartos de final del Premundial de esa categoría que se realiza en Puebla, México.

Con un punto en dos partidos jugados, el equipo panameño se encuentra en el cuarto lugar del Grupo C. A pesar de que es la última casilla de esa agrupación, las opciones siguen abiertas para que el colectivo canalero consiga su clasificación y mantenga sus esperanzas de conseguir un cupo al próximo Mundial de la categoría.

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Posibles escenarios

Panamá jugará su último partido de la fase de grupos del torneo ante Honduras. Ambos elencos llegarán a ese encuentro con el mismo récord, una derrota y un empate, con una unidad para cada uno. No obstante el conjunto catracho tiene una diferencia de goles de -1, lo que le ubica por encima del equipo panameño cuya diferencia es de -3.

El juego del sábado 1 de agosto será determinante para ambos elencos ya que requieren de una victoria. En el caso de Panamá, el triunfo le permite subir a la tercera posición del grupo y dependería de los resultados de las demás agrupaciones para conocer si alcanza los cuartos de final entre los dos mejores terceros puestos.

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En otro escenario, el conjunto panameño consigue un triunfo por goleada ante el colectivo catracho. Ese resultado, combinado a una derrota de Canadá o Jamaica en su partido, le permitiría clasificar como segundo del Grupo C por diferencia de goles.

Un empate no favorece a ninguno de los dos conjuntos. Si ese es el resultado que obtienen, panameños y hondureños quedarán eliminados de la competencia.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Universitario BUAP de Puebla a las 8:00 p.m. (hora de Panamá).

El certamen clasifica a cuatro selecciones al Mundial Sub-20 que se realizará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

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Resultados de Panamá

Domingo 26 de julio de 2026: Panamá 0-3 Canadá

Panamá 0-3 Canadá Miércoles 29 de julio de 2026: Jamaica 2-2 Panamá

Goleadores de Panamá

Moisés Richards y Gerson Gordón son los autores de los dos goles que tiene la selección panameña en el torneo. Ambos anotaron en el juego frente a Jamaica.