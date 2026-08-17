Legión Canalera: Andrés Andrade se lució en Austria y César Blackman destacó con tres asistencias en Eslovenia
Intensa actividad para los futbolistas panameños en las distintas ligas del mundo.
Panamá/La jornada dejó grandes actuaciones individuales en el fútbol europeo, destacando a César Blackman como la gran figura de la semana en Eslovaquia y a Andrés Andrade guiando el triunfo del LASK en Austria.
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Destacados en Europa
- César Blackman (Slovan Bratislava - Eslovaquia): Se consagró como el jugador del partido (9.3 en Flashscore) tras dar 3 asistencias y disputar 45 minutos en la goleada 5-0 sobre el Ružomberok. Cristian Martínez no vio acción.
- Andrés Andrade (LASK - Austria): Disputó los 90 minutos, repartió una asistencia y obtuvo una valoración de 8.7 en la victoria 4-1 frente al Ried.
- Eduardo Guerrero (Dinamo de Kiev - Ucrania): Jugó todo el encuentro (90') en el triunfo 2-1 sobre el Kolos Kovalivka.
- Giovany Herbert (Kryvbas - Ucrania): Estuvo en cancha durante 83 minutos en la paridad 1-1 ante el Livyi Bereg.
- José Córdoba (Norwich City - Inglaterra): Completó los 90 minutos y recibió una nota de 6.8 en la caída de su club 1-2 en la Championship.
- Josué Vergara (KAA Gent - Bélgica): Disputó 32 minutos y fue calificado con 6.3 en el triunfo 2-1 sobre el RAAL La Louvière.
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Concacaf y Major League Soccer (MLS)
- Aníbal Godoy (San Diego FC - EE. UU.): Disputó los 90 minutos y fue el jugador mejor valorado de su equipo (7.6) en el compromiso disputado en la MLS.
- José Luis Rodríguez (FC Juárez - México): Jugó todo el partido (90'), dio una asistencia y fue evaluado con 7.0 en la derrota 5-1 ante Monterrey.
- Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM - México): Actuó durante 89 minutos (6.8 en Flashscore) en el empate sin goles frente a Querétaro.
- Mijahir Jiménez (New York Red Bulls - EE. UU.): Jugó 71 minutos (6.4 puntos) en la caída de la escuadra neoyorquina 2-1.
- Carlos Harvey (Minnesota United - EE. UU.): Ingresó 19 minutos (6.6 puntos) en la paridad 1-1 contra Real Salt Lake.
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Sudamérica y Costa Rica
- Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello - Venezuela): Disputó los 90 minutos y se erigió como la figura del partido (7.8) en el triunfo 2-0 sobre Rayo Zuliano.
- Newton Williams (Deportivo Saprissa - Costa Rica): Jugó 85 minutos en la victoria morada 3-2 sobre el Cartaginés.
- Víctor Griffith (Emelec - Ecuador): Sumó 19 minutos de acción (6.4 puntos) en la victoria 2-1 ante Técnico Universitario.
- Tomás Rodríguez (Barcelona SC - Ecuador): Estuvo 84 minutos en cancha (6.0 puntos) en el empate 0-0 frente a Mushuc Runa.
- Luis Mejía (Nacional - Uruguay): Completó los 90 minutos en la caída 2-0 ante Racing de Montevideo.
Medio Oriente
- Orlando Mosquera (Al-Fayha - Arabia Saudita): Mantuvo el marco imbatido en la Copa del Rey saudí tras jugar en la victoria 0-2 sobre Al-Adalah, recibiendo una calificación de 6.8.
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