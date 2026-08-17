Ivis Ubarte | Antón despide a la ‘Rosadita’ en medio del dolor y la consternación

Panamá/Este lunes, en la iglesia San Juan Bautista, ubicada en el distrito de Antón, provincia de Coclé, se realizó la misa en memoria de Ivis Ubarte, quien fue asesinada hace una semana en esta provincia.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad se congregaron en el templo para acompañar a sus seres queridos y rendir homenaje a la joven, en medio del dolor y la consternación que ha generado su muerte.

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LO ESENCIAL

Compañeras del fútbol femenino panameño asistieron a la misa en honor a Ivis Ubarte

asistieron a la misa en honor a La joven formó parte de la selección de Panamá en la era de Toña Is

en la Participó en la gira de la sele por Perú en 2025

Militó en la LFF con el Inter Panamá CF y también con Chorrillo FC

con el y también con Las autoridades investigan las circunstancias del asesinato

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Entre los presentes destacó la asistencia de varias compañeras del fútbol femenino panameño, quienes llegaron hasta Antón para despedir a Ivis y acompañar a la familia en este difícil momento. Ubarte formó parte de la selección nacional de Panamá durante la era de la técnica Toña Is, etapa en la que participó en la gira que la sele realizó por Perú en 2025. A nivel de clubes, la joven futbolista militó en la Liga Femenina de Fútbol (LFF) con el Inter Panamá CF y también vistió la camiseta del Chorrillo FC.

Durante la ceremonia religiosa, los presentes elevaron oraciones por el eterno descanso de Ivis Ubarte y acompañaron a su familia en este difícil momento. El caso ha causado conmoción tanto en la comunidad de Antón como en el ambiente del fútbol femenino panameño, donde familiares, allegados y excompañeras mantienen viva la memoria de la joven mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su asesinato y determinar responsabilidades.

Con información de Nathali Reyes.

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