LPF noticias| Thomas Christiansen vuelve y presencia goleada de Plaza Amador ante Alianza FC

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Panamá/Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, se encuentra en el país y estuvo presente este domingo en el partido que disputaron el Alianza FC y el Plaza Amador en la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Christiansen fue visto en las gradas del estadio Rommel Fernández Gutiérrez durante el encuentro. Su presencia en el coliseo se da poco más de un mes de que la selección panameña realice una gira por Asia donde disputará algunos partidos amistosos.

El técnico hispano-danés estuvo recientemente en Barcelona, España, donde tomó unas semanas de descanso tras la participación de Panamá en el Mundial 2026.

El pasado 13 de julio, la Federación Panameña de Fútbol anunció en un comunicado su decisión "de darle continuidad al proyecto deportivo que inició en el 2020 con Thomas Christiansen como entrenador de la Selección Mayor Masculina" con lo que se mantiene en su puesto para un tercer ciclo con el combinado canalero con miras al Mundial 2030.

Victoria plazina

Mientras Christiansen observaba en las gradas del Rommel Fernández, el Plaza Amador selló una victoria sobre el Alianza, por 4 goles a 2.

Los goles plazinos fueron anotados por Everardo Rose (12'), Eric Davis (40'), Yoameth Murillo (45+1') y Héctor Ríos (66').

Carlos Rodríguez (42') y Bayron Walters (50') marcaron por los verdolagas.

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Empate en Parita

En horas de la tarde, Herrera FC y Veraguas United empataron 2-2 en un partido que se disputó en el estadio Gustavo Posam de Parita.

Carlos Hernández abrió la cuenta por los veragüenses con un gol al minuto 22. Sin embargo, David Castillo igualó por los herreranos al 32.

Hernández le devolvió la ventaja al elenco de Veraguas con su segundo tanto al minuto 36, pero el conjunto local no dio su brazo a torcer y empató por medio de un gol de Ronnie Villarreal al 38.

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