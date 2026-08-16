EN VIVO| México Verde 4-3 República Dominicana: final de la Serie del Caribe Kids 2026 por TVMAX , TVN Pass y YouTube

Panamá/México Verde y República Dominicana chocan en la gran final de la Serie del Caribe Kids 2026

El diamante del Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta abre sus puertas para albergar la definición por la corona de la III Serie del Caribe Kids 2026. La novena invicta de República Dominicana y la escuadra anfitriona de México Verde (Jaguares de Nayarit) se miden en un duelo definitivo para consagrar al nuevo monarca del béisbol infantil caribeño.

El camino a la final

República Dominicana: Llega con un paso perfecto tras arrasar la fase de grupos con marca de 4-0 y sellar su pase a la final con un histórico no-hitter combinado. Su temible alineación ofensiva cuenta con artilleros como Germán Paulino, Yohandry Pérez y Nolbis Marcos .

Llega con un paso perfecto tras arrasar la fase de grupos con marca de 4-0 y sellar su pase a la final con un histórico combinado. Su temible alineación ofensiva cuenta con artilleros como . México Verde: Representado por los locales Jaguares de Nayarit, el conjunto azteca superó una accidentada fase regular de 2-2 y una emocionante semifinal frente a la representación panameña. Ante su público, buscarán cobrarse la revancha tras caer en el enfrentamiento previo durante la ronda eliminatoria.

Claves del partido

Ofensiva Quisqueyana: Máxima potencia jonronera y promedio bateador del campeonato.

Pitcheo Local: El control monticular de México Verde ante la presión de la afición local.

Factor Revancha: República Dominicana superó 14-2 a México Verde por nocaut en la primera ronda