Arsenal arranca la temporada con el título de la Community Shield en sus manos

El campeón defensor de la Premier League mantuvo el ímpetu para obtener el primer trofeo de la campaña 2026-2027.

Reino Unido/Primer partido oficial y primera exhibición: el Arsenal abrió la temporada inglesa con un título, la Community Shield, al vencer 3-0 al nuevo Manchester City de Enzo Maresca este domingo en Cardiff.

El pulso entre los campeones de las últimas Premier League y FA Cup, los dos principales torneos nacionales de Inglaterra, tuvo menos historia de la esperada y el Arsenal solo necesitó 23 segundos para adelantarse en el marcador.

El italiano Riccardo Calafiori abrió la cuenta en la Supercopa inglesa gracias a un pase de Myles Lewis-Skelly que lo dejó mano a mano ante su compatriota Gianluigi Donnarumma, al que no perdonó.

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El partido quedó liquidado después en gran medida por la aportación de una de las nuevas caras del equipo, el griego Christos Tzolis, autor de dos asistencias decisivas.

Primero en el 28', para que el alemán Kai Havertz empujara en boca de gol, y después para que el noruego Martin Odegaard (48') se adelantara a Josko Gvardiol y batiera ante el guardameta italiano de los Citizens.

La segunda parte se convirtió así en un paseo triunfal para un Arsenal apenas inquietado por su rival, en el que su estrella Erling Haaland estuvo apagada en esta ocasión.

El partido sirvió además para el estreno oficial del brasileño Bruno Guimarães, que había jugado ya el miércoles en un amistoso ante el Como italiano (1-1) y fichó por el Arsenal el pasado fin de semana, procedente del Newcastle.

No tuvo una gran aportación pero puede presumir ya de su primer título con sus nuevos colores.

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- "Estamos preparados" -

En el palmarés histórico del torneo el Arsenal es segundo, ahora con 18 coronas. Se acercó al líder del mismo, el Manchester United, que tiene 21 títulos en esta competición, considerada menor en Inglaterra y que sirve tradicionalmente para abrir la temporada en la semana previa al inicio de la Premier League.

"Hemos hecho un gran fútbol. Ha sido un gran partido, una manera espléndida de empezar la temporada. Hoy hemos demostrado nuestro nivel y que estamos preparados", celebró Odegaard.

El Arsenal, que en mayo acabó con 22 años de sequía sin ganar la Premier League y que fue además subcampeón de Europa, sucede en el palmarés del certamen a otro equipo londinense, el Crystal Palace, que hace un año sorprendió al Liverpool.

Pero más allá del trofeo, los Gunners de Mikel Arteta consiguen una inyección de confianza justo antes de arrancar la nueva campaña por su superioridad manifiesta ante un City que está llamado a ser uno de sus grandes rivales por el título.

- Primera decepción de Maresca -

Para los Sky Blues, la "era post-Guardiola" empieza con esta bofetada y un resultado negativo para Enzo Maresca, extécnico del Chelsea y que tiene la difícil tarea de hacer olvidar al entrenador español en el Etihad Stadium.

La falta de capacidad de respuesta evidencia que tiene trabajo por delante, especialmente por la baja de Rodri, que según los rumores está cerca de fichar por el FC Barcelona.

"La pregunta no es saber si hemos o no echado de menos a Rodri", aseguró Maresca en rueda de prensa, que valoró la actuación de Elliot Anderson y Mateo Kovacic en el centro del campo.

"Tenemos varias cosas en las que trabajar. La temporada acaba de empezar, así que hay muchas cosas que tenemos que hacer mejor", dijo el técnico italiano.

Después de esta Community Shield, todo está ya preparado para el inicio de la Premier League 2026-2027, que arranca el viernes de la nueva semana con el Arsenal recibiendo al recién ascendido Coventry City.

El Manchester City, por su parte, empezará dos días después, el domingo 23, como local contra el Bournemouth.