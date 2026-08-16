Barcelona y Manchester City acuerdan el traspaso de Rodri al club catalán

Se espera que se dé un comunicado oficial sobre el fichaje por parte de la organización azulgrana.

España/El FC Barcelona alcanzó un acuerdo con el Manchester City para fichar al mediocampista español Rodri, informó una fuente del club catalán a la AFP este domingo.

El centrocampista de 30 años, Balón de Oro en 2024 y capitán de España en la reciente conquista del Mundial 2026, se unirá al vigente campeón español por cerca de 75 millones de euros (87 millones de dólares), según la prensa catalana.

"Habrá un comunicado en los próximos días y (el traspaso) se hará oficial", indicó la fuente del Barça.

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Desde la victoria de España en Norteamérica, Rodri estuvo vinculado con un posible fichaje por el Real Madrid, pero el FC Barcelona se lanzó para atraer a un jugador clave en los triunfos del City desde su llegada en 2019.

El centrocampista ha sufrido problemas físicos desde su grave lesión de rodilla en 2024, pero durante el Mundial recuperó su mejor versión para guiar a la Roja hacia su segunda estrella.

La lesión del volante neerlandés Frenkie de Jong, que podría estar varios meses de baja, animó aún más al Barça a apostar por el fichaje de Rodri.

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Las dos primeras ofertas por el jugador fueron rechazadas desde Mánchester, pero ambos clubes llegaron a un acuerdo el domingo.

El Barça ata así a otro futbolista tras los fichajes ya completados del inglés Anthony Gordon, el alemán Karim Adeyemi y el belga Jesse Bisiwu.

Bajo las órdenes de Pep Guardiola, Rodri se convirtió en piedra angular del éxito del Manchester City, culminado en la ansiada primera Liga de Campeones de Europa del club en 2023.

Además, logró cuatro títulos de Premier League entre sus 23 trofeos como jugador citizen.

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