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Sevilla vs Barcelona resultado| Raphinha le abre el paso a los azulgranas con triplete

El jugador brasileño gestó la séptima victoria en siete partidos del club catalán en la liga española.

Raphinha / AFP
AFP
19 de septiembre 2026 - 16:52

España/El Barcelona tuvo que remontar, guiado por Raphinha, para imponerse 3-1 en el campo del Sevilla en la séptima jornada de LaLiga, que sigue liderando los azulgranas.

Se adelantaron los sevillistas con un gol de Youssouf Fofana (19'), pero un triplete de Raphinha (22', 52', 69') dio la vuelta al marcador.

A las puertas del parón internacional, el Barça encabeza la clasificación liguera con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo, que el domingo jugará contra el Atlético.

El Barça sufrió más de lo que esperaba ante un Sevilla, que en la primera parte igualó la intensidad del equipo azulgrana, pero que acabó pagando el esfuerzo tras el descanso.

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