Merca Panamá apuesta por ofertas para atraer compradores y aliviar el bolsillo

Legumbres, frutas y productos cárnicos formaron parte de la oferta, con vendedores que aseguraron estar manteniendo algunos precios especiales para incentivar las compras.

Ofertas en productos de primera necesidad y opciones para emprendedores marcaron una feria realizada en la Nave Volcán de Merca Panamá, donde comerciantes aprovecharon la actividad para atraer compradores en medio del aumento de algunos costos.

Legumbres, frutas y productos cárnicos formaron parte de la oferta, con vendedores que aseguraron estar manteniendo algunos precios especiales para incentivar las compras.

Lisbeth Martínez, comerciante del mercado, explicó que, aunque algunos productos han registrado aumentos, buscan mantener alternativas económicas para los consumidores.

“Tratamos de mantener ciertos productos en oferta para atraer al público”, señaló, al mencionar entre los productos disponibles la papa a 65 centavos, la zanahoria a 60 centavos y el ají a un dólar.

Te puede interesar: Operación Cóndor: ordenan detención provisional de hombre investigado por tentativa de homicidio en Las Garzas

Emprendedores aprovechan la feria

La actividad también sirvió como una vitrina para pequeños emprendedores que llevaron sus productos con la expectativa de aumentar sus ventas.

Norma Estrada ofreció carne de cerdo, chuletas asadas, chorizos y alitas de pollo, mientras que otros participantes comercializaron productos artesanales y bisutería.

Betsy García, por ejemplo, llevó artículos relacionados con la vestimenta y cultura panameña y adelantó que durante noviembre incorporará polleras y accesorios a su oferta.

Los consumidores que acudieron a la feria destacaron principalmente la frescura de los productos, los precios y la posibilidad de encontrar diferentes artículos en un mismo lugar.

“Siempre están frescos, más económicos y es más cantidad o todo en un solo lugar”, comentó una de las compradoras.

Ángelo Bee, de Merca Panamá, explicó que estas actividades buscan ofrecer precios más accesibles a los consumidores y contribuir a aliviar el impacto que representa el aumento de los costos, entre ellos los relacionados con el combustible.

De acuerdo con los Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, este tipo de iniciativas continuará replicándose como una alternativa para que los consumidores puedan encontrar productos de primera necesidad a precios más bajos.

Información de Jessica Román