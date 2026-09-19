Chiriquí: Detienen a hombre acusado de citar a mujeres en su casa con supuestas ofertas de empleo y abusar de ellas

El hombre fue ubicado mediante un allanamiento en el distrito de Dolega. Según las investigaciones, habría utilizado plataformas digitales para publicar ofertas de trabajo y posteriormente citar a las víctimas en su residencia.

Chiriquí/Un hombre de 68 años fue aprehendido por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en la provincia de Chiriquí, luego de ser requerido por varias denuncias relacionadas con la presunta comisión de delitos contra la libertad e integridad sexual, en las modalidades de violación y otros delitos sexuales.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales, el hombre presuntamente utilizaba plataformas digitales para publicar ofertas de trabajo. Las víctimas lo contactaban a través de estos medios y posteriormente eran citadas en su residencia para una supuesta entrevista laboral.

Según las autoridades, durante estos encuentros el hombre habría agredido sexualmente a las víctimas.

Sobre el sospechoso pesan más de cinco denuncias presentadas en las provincias de Panamá y Chiriquí, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

La aprehensión se concretó mediante una diligencia de allanamiento realizada en el distrito de Dolega, Chiriquí. Posteriormente, el hombre fue trasladado para cumplir con los trámites correspondientes y ser puesto a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones del caso.