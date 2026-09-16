LaLiga resultados| Barcelona aplasta al Racing para continuar su paso perfecto en el torneo

El equipo azulgrana no ha cedido puntos en seis partidos jugados hasta ahora.

España/El Barcelona goleó 7-2 al Racing de Santander este miércoles en la sexta fecha de LaLiga en el Camp Nou, con un triplete de Raphinha, mientras el Atlético también superó cómodamente 4-0 a Osasuna.

El Barcelona sigue en modo apisonadora contando sus partidos ligueros por victorias para seguir comandando con holgura la clasificación del campeonato con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

"Estamos jugando bien y los resultados son buenos", dijo el técnico del Barça, Hansi Flick, a DAZN.

"Para mí, lo más importante es que siempre estamos concentrados, en cada pase", añadió.

Joao Cancelo abrió pronto el marcador con un disparo lejano (8') en un partido que el Barcelona dominó sin problemas a un recién ascendido al que ahogó con su presión.

Raphinha hizo el 2-0 al transformar un penal del que él mismo había sido la víctima (25').

El brasileño volvería a ver puerta al filo del descanso al recibir en el área (42') y en la segunda parte de penal (67') para alcanzar los nueve goles en LaLiga.

El capitán azulgrana lidera la tabla de goleadores ligueros con dos tantos de ventaja sobre su compañero Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

El Racing sólo podía intentar romper la presión con balones largos y contraataques aprovechando la defensa adelantada azulgrana.

Maguette tiró de velocidad para hacer el tanto visitante (31) y dar algo de aire a su equipo, pero un tiro de Cancelo desviado por Villalibre a su portería (36') anuló el tanto racinguista.

A la vuelta del descanso, el portero barcelonista Joan García fue sustituido por Wojciech Szczesny, tras resbalar al ir a por una pelota.

Según Flick, García tuvo "algunos problemas" con la rodilla, pero debería estar listo para el fin de semana.

Un error del meta polaco en un control de balón permitió al marroquí Zabiri robar y marcar a puerta vacía el segundo del Racing (65').

Con el partido más que decidido, Gabriel Jesus se unió a la fiesta con un tiro desde el centro del área (79') y Lamine Yamal, que había fallado un penal, remató una asistencia de Karim Adeyemi (89') para el 7-2 definitivo.

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- El Atlético golea -

Antes, el Atlético de Madrid goleó 4-0 a Osasuna en su estadio Metropolitano, antes de enfrentarse el próximo fin de semana al Real Madrid en el campeonato español.

"El otro día ganamos 0-3, hoy 4-0 y es la línea a seguir", dijo Koke a Movistar+ tras el partido.

Los rojiblancos se impusieron con un gol de Jonathan David (24'), que también asistió al surcorean Lee Kang-In en el 2-0 (54'), mientras que Robin Le Normand hizo el 3-0 (63') de disparo cruzado y Alex Baena cerró la cuenta (82').

Jonathan David fue una de las principales referencias en el ataque rojiblanco, ante la ausencia de Julián Álvarez, que sigue reponiéndose de una contractura.

El delantero argentino, que ya no estuvo en la victoria sobre la Real Sociedad (3-0) el domingo, confía en estar disponible para el derbi contra los merengues.

"Tiene especial ilusión por jugarlo y va a hacer todo lo posible para estar", dijo el director de Fútbol Profesional del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, a Movistar+, antes del encuentro.

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Los rojiblancos llevaron el peso del partido y tras varios avisos, David aprovechó un rechace del portero Aitor Fernández para hacer el 1-0 (24').

Osasuna, encerrado en su campo, intentó hacer daño en escasos contraataques en la primera parte, antes de presionar un poco más arriba a la vuelta del descanso.

El cambio de táctica sirvió para que el Atlético encontrara más oportunidades al contraataque como el que terminó con una asistencia de David a Lee kang-In para hacer el 2-0 de disparo cruzado (54').

El Atlético terminó de cerrar el encuentro con otro disparo cruzado de Le Normand (63') y el tanto de Baena corriendo al espacio (82').

La victoria permite a los rojiblancos auparse al tercer puesto de la clasificación, por delante del Sevilla, que ganó 1-0 en el campo del Deportivo de La Coruña con un gol de Miguel Sierra (52').

El Levante-Athletic Club tuvo que ser suspendido por las fuertes lluvias en la región de Valencia.