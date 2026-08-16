EN VIVO México Verde vs Panamá semifinales| Serie del Caribe Kids por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Panamá y México Verde volverán a verse las caras este domingo, ahora con un boleto a la gran final de la Serie del Caribe Kids 2026 en juego, en una semifinal que enfrenta a dos selecciones que terminaron igualadas con marca de 2-2 en la fase clasificatoria. El encuentro se realiza en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El duelo llega con un antecedente reciente que favorece claramente a los panameños. En el cierre de la ronda regular, los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá, derrotaron 6-0 a los Jaguares de Nayarit, que compiten como México Verde. Aquel triunfo combinó una sólida actuación monticular de Miguel Samaniego con una ofensiva efectiva encabezada por Noah Araúz y Nelson Robledo.

Samaniego fue determinante en ese enfrentamiento al trabajar las seis entradas, permitir apenas cuatro imparables, conceder una base por bolas y ponchar a cuatro bateadores en 71 lanzamientos. Araúz, por su parte, terminó de 3-3 con una carrera impulsada, mientras Robledo conectó dos imparables, incluido un doble, y anotó dos carreras.

Pero el antecedente no garantiza nada en una semifinal. México Verde, además de jugar como equipo sede, llega con la posibilidad de corregir los errores mostrados en ese primer enfrentamiento y convertir el partido decisivo en una historia distinta.

Panamá, mientras tanto, tiene razones para confiar en su juego colectivo. Durante la primera fase, el equipo presentó el mejor porcentaje de fildeo del torneo, con .966 y apenas tres errores en 87 oportunidades. En lo individual, Araúz terminó como líder de bateo, con nueve hits en 13 turnos para promedio de .692, mientras Samaniego encabezó el pitcheo con efectividad de 0.00 en siete episodios.

El camino hacia esta instancia también habla de la consistencia panameña. Los Federales llegaron al torneo como bicampeones de Probeis Kids y representantes de Panamá después de conquistar el campeonato local sin conocer la derrota en ocho partidos.

La semifinal, además, tendrá un ingrediente adicional: será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en pocos días. Panamá ya demostró que puede contener a la ofensiva de México Verde, pero ahora tendrá que repetir esa fórmula en un partido de eliminación directa, donde un solo mal episodio puede cambiar el rumbo.

El ganador avanzará a la gran final de la Serie del Caribe Kids 2026, donde enfrentará a República Dominicana, que aseguró su lugar tras una fase clasificatoria perfecta de 4-0 y su victoria sobre México Rojo. Los ajustes provocados por el mal tiempo modificaron el calendario y eliminaron el partido por el tercer lugar, por lo que toda la jornada quedó concentrada en definir al campeón.