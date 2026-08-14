Felipe Baloy convoca a 28 jugadores para el quinto microciclo de Panamá Sub-17

A falta de solo tres meses para la cita máxima de la categoría, la Selección Sub-17 de Panamá afina detalles en su preparación para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 .

Panamá/El equipo dirigido por el director técnico Felipe Baloy llevará a cabo su quinto microciclo de entrenamientos del lunes 17 al miércoles 19 de agosto, citando a un total de 28 futbolistas del ámbito local.

Plan de entrenamientos de la semana

Las jornadas de trabajo se dividirán entre las instalaciones del Mañanitas Country Club y el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES en Juan Díaz, incluyendo un partido amistoso de preparación:

Lunes 17 de agosto: Entrenamientos de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en Mañanitas Country Club.

Entrenamientos de en Mañanitas Country Club. Martes 18 de agosto: Partido amistoso de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el CAR de PANDEPORTES.

de en el CAR de PANDEPORTES. Miércoles 19 de agosto: Sesión táctica de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el CAR de PANDEPORTES.

El debut de la escuadra dirigida por Felipe Baloy en la cita mundialista se dará el jueves 19 de noviembre, cuando Panamá enfrente a la selección anfitriona de Catar en la jornada inaugural del Grupo A. El encuentro se disputará en los complejos deportivos del Aspire Zone en Doha.

Para la segunda fecha del grupo, el conjunto juvenil canalero volverá a la acción el domingo 22 de noviembre para medirse ante la representación de Grecia, en un duelo clave para las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Finalmente, Panamá cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 25 de noviembre enfrentando a la selección de Egipto. Al igual que los dos compromisos anteriores, este choque se llevará a cabo en las instalaciones del Aspire Zone en Doha, donde se definirán los clasificados a los octavos de final.

Lista oficial de convocados (28 jugadores)

Para este quinto microciclo, el DT Felipe Baloy citó a un grupo equilibrado que incluye a varios futbolistas destacados del torneo local juvenil y de las canteras de la LPF:

Porteros

Adamir Aparicio – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Luis López – Academia Costa del Este

– Academia Costa del Este Josué Osorio – CD Universitario

Defensas

Alberto Adams – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Gian Carlos Alemán – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Cristian Ibarra – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Gabriel Mendoza – Academia Costa del Este

– Academia Costa del Este José Bósquez – Deportivo Árabe Unido

– Deportivo Árabe Unido Neir Marrugo – Club Atlético Independiente (CAI)

– Club Atlético Independiente (CAI) Stephen Domínguez – Sporting San Miguelito

– Sporting San Miguelito Gabriel Quiroz – Tauro FC

– Tauro FC Joseph Rivas – UMECIT FC

Volantes

Lucas Norte – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Lucio Ceballos – Sporting San Miguelito

– Sporting San Miguelito Jossimar Insturain – Tauro FC

– Tauro FC Jorge General – San Francisco FC

– San Francisco FC José Asprilla – CD Universitario

– CD Universitario Alfredo Maduro – Academia Costa del Este

– Academia Costa del Este Estevis López – Veraguas United

– Veraguas United Joel Sánchez – Tauro FC

Extremos

Joseph López – San Francisco FC

– San Francisco FC Joseph Choy – Veraguas United

– Veraguas United Alexander Tull – Club Atlético Independiente (CAI)

– Club Atlético Independiente (CAI) Oliver Pinzón – CD Universitario

– CD Universitario Cristian Morán – UMECIT FC

Delanteros

Jorshua Gómez – San Francisco FC

– San Francisco FC Thiago Chalmers – CD Plaza Amador

– CD Plaza Amador Ronaldo Matos – Sporting San Miguelito

Cuerpo Técnico

Director Técnico: Felipe Baloy

Con información de FPF.