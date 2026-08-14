José Córdoba | Conoce cuándo juega el panameño con Norwich en la Championship de Inglaterra

Los 'Canaries' y los 'Baggies' inician la Championship 2026/27 en un Carrow Road abarrotado, tras debutar en la temporada con sendas goleadas por 4-1 en la copa.

Panamá/El Norwich City inicia oficialmente su campaña en la Sky Bet Championship 2026/27 este sábado 15 de agosto, recibiendo la visita del West Bromwich Albion en Carrow Road.

Tras una pretemporada intensa y un debut exitoso en copas locales, ambos equipos buscan arrancar la liga con el pie derecho.

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Detalles del Partido

Encuentro: Norwich City vs. West Bromwich Albion

Norwich City vs. West Bromwich Albion Competición: Sky Bet Championship (Jornada 1)

Sky Bet Championship (Jornada 1) Fecha: Sábado, 15 de agosto de 2026

Sábado, 15 de agosto de 2026 Hora: 9:00 AM

9:00 AM Estadio: Carrow Road

¿Cómo llegan los equipos?

Ambos conjuntos llegan a esta primera jornada con la moral en alto tras lograr resultados idénticos en la primera ronda de la Carabao Cup la semana pasada:

Norwich City: El equipo dirigido por Philippe Clement viene de vencer contundentemente 4-1 al MK Dons. En este partido el panameño José Córdoba jugó los 90 minutos en este partido y fue calificado con 7.5 por Flashscore.

El equipo dirigido por viene de vencer contundentemente 4-1 al MK Dons. En este partido West Bromwich Albion: Por su parte, los "Baggies" también se impusieron 4-1 al Rotherham United en su debut oficial de la temporada.

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Análisis del Rival: West Bromwich Albion

El equipo de West Midlands busca una temporada mucho más estable después de haber evitado el descenso por apenas cuatro puntos en la campaña anterior. Sin embargo, bajo el mando de James Morrison, el West Brom cerró el curso pasado con una racha de 10 partidos invicto y ha tenido una pretemporada perfecta, ganando sus cuatro encuentros amistosos.

Fichajes destacados: Morrison ha reforzado su plantilla con cinco nuevas incorporaciones, destacando la reciente llegada de Rabby Nzingoula, procedente del Estrasburgo de la Ligue 1.

Antecedentes Recientes

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la cuarta ronda de la FA Cup en febrero de este año, donde los "Canaries" salieron victoriosos con un marcador de 3-1 gracias a los goles de Paris Maghoma, Ben Chrisene y Mohamed Touré.

Jugadores con "Ley del Ex" y Conexiones

El encuentro tendrá un sabor especial para varios jugadores y leyendas con pasado en ambos clubes:

Sam Field: El actual jugador del Norwich pasó cinco años en el primer equipo del West Brom tras formarse en su academia.

El actual jugador del Norwich pasó cinco años en el primer equipo del West Brom tras formarse en su academia. Lewis Dobbin: El extremo estuvo cedido en ambos clubes durante la temporada 2024/25.

El extremo estuvo cedido en ambos clubes durante la temporada 2024/25. Wes Hoolahan: La leyenda de los Canaries (323 apariciones) también tuvo un breve paso por el West Brom al final de su carrera en Inglaterra.

La leyenda de los Canaries (323 apariciones) también tuvo un breve paso por el West Brom al final de su carrera en Inglaterra. Otros nombres incluyen a Robert Snodgrass, Leon Barnett y Jacob Murphy.

Con información del Norwich City

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