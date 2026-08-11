Adalberto Carrasquilla y Pumas caen en penales ante Columbus Crew y se despiden de la Leagues Cup

"Coco" estuvo activo en el primer tiempo, pero una tarjeta amarilla condicionó su participación en el encuentro correspondiente al Grupo A del certamen.

Panamá/La travesía de Pumas UNAM en la Leagues Cup 2026 llegó a un amargo desenlace en la cancha del ScottsMiracle-Gro Field. En un duelo dramático y de alta intensidad disputado este martes 11 de agosto, el conjunto universitario cayó en tanda de penaltis (3-2) ante el Columbus Crew tras igualar 1-1 en el tiempo regular, resultado que selló su eliminación prematura del torneo internacional.

El mediocampista panameño Adalberto "Coco" Carrasquilla saltó en el once titular alineado por Pumas, asumiendo labores de recuperación y distribución en la zona de creación. El canalero tuvo la primera opción clara del encuentro apenas al minuto 2, cuando aprovechó un mal despeje del guardameta Nicholas Hagen para sacar un remate de media distancia que terminó superando el travesaño local.

Sin embargo, el arranque del choque se volvió cuesta arriba para el cuadro auriazul. Al minuto 9, Tarun Karumanchi conectó de cabeza tras un tiro de esquina para adelantar al conjunto de la MLS. Tres minutos más tarde, a los 12', Carrasquilla recibió una tarjeta amarilla por una fuerte infracción en la medular. Buscando dinamizar el juego y evitar riesgos tras la amonestación del panameño, el estratega universitario Esteban Solari decidió sustituirlo al medio tiempo para dar ingreso a Luciano Herrera.

Pumas reaccionó antes del descanso con un soberbio remate de volea de Álvaro Angulo al 45', firmando el 1-1 a pase de Uriel Antuna. La tónica del complemento cambió radicalmente al 73', cuando el recién ingresado Herrera vio la tarjeta roja directa por un duro contacto sobre Sean Zawadzki, dejando a los mexicanos con diez hombres para defender la paridad hasta el silbatazo final.

En la definición desde los once pasos, ni la destacada intervención del costarricense Keylor Navas —quien convirtió el primer cobro de Pumas y detuvo un disparo rival— bastó para evitar el descalabro. Los errados cobros de Guillermo Martínez, Rodrigo López y Nathan Silva sentenciaron la victoria de Columbus Crew y concretaron la despedida de la escuadra mexicana de la competición.

Te puede interesar: Champions League | Panameños César Blackman y Cristian Martínez avanzan a playoffs