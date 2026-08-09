El panameño Josué Vergara marca gol en el triunfo del KAA Gent en la Liga de Bélgica

El delantero panameño Josué Vergara tuvo un estreno memorativo en la Pro League de Bélgica .

Panamá/En su primer partido oficial con la camiseta del KAA Gent, el atacante canalero se estrenó como goleador para sentenciar la victoria 2-0 sobre el KV Mechelen, consolidando una actuación destacada que ilusiona a la afición de 'Los Búfalos'.

Dominio absoluto en la primera mitad y el gol de Vergara (2-0)

El KAA Gent impuso su ritmo desde el pitazo inicial, adueñándose de las acciones durante los primeros 45 minutos. La presión local rindiós frutos al minuto 37', cuando el portugués Tiago Araújo abrió el marcador para colocar el 1-0 parcial.

Cuando el primer tiempo agonizaba, apareció la figura del panameño para estampar su firma en el partido. Al minuto 45', tras una gran asistencia del atacante sueco Momodou Sonko, Josué Vergara mandó el balón al fondo de las redes para señalar el 2-0 definitivo antes de irse al descanso.

En esa primera parte, el Gent abrumó a su rival con un 60% de posesión de balón frente al 40% del Mechelen, registrando 8 disparos totales (3 a puerta) contra solo 1 remate del equipo visitante.

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Equilibrio en el complemento y victoria para el Gent

Para la segunda parte, el KV Mechelen intentó reaccionar adueñándose del balón con un 54% de posesión frente al 46% del Gent. Sin embargo, la contundencia y el peligro siguieron perteneciendo al conjunto local, que volvió a inquietar el marco rival con 7 disparos adicionales (5 a puerta), mientras que la visita solo logró generar 4 remates (apenas 1 al arco).

Los números individuales de Josué Vergara: Calificación de 7.5 en Flashscore

El ariete panameño disputó 80 minutos de altísimo nivel antes de ser sustituido, convirtiéndose en una de las figuras del encuentro y obteniendo una valoración de 7.5 puntos en el portal especializado Flashscore.

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Estadísticas clave del panameño en su debut:

Efectividad en ataque: Registró 4 disparos totales (todos desde el interior del área), de los cuales 2 fueron directamente a puerta. Generó un índice de Goles Esperados (xG) de 0.69 y un xGOT de 0.88.

Registró (todos desde el interior del área), de los cuales 2 fueron directamente a puerta. Generó un índice de y un xGOT de 0.88. Dominio aéreo: Mostró una enorme solvencia física al ganar el 80% de sus duelos aéreos (4 de 5 disputados) y el 50% de sus duelos totales en cancha (5 de 10).

Mostró una enorme solvencia física al ganar el y el 50% de sus duelos totales en cancha (5 de 10). Precisión en el pase: Completó el 75% de sus pases (9/12) , sumando un 75% de acierto en el último tercio del campo (3/4) y un 100% en pases de apoyo.

Completó el , sumando un 75% de acierto en el último tercio del campo (3/4) y un 100% en pases de apoyo. Participación táctica: Tuvo 26 toques de balón, 4 de ellos dentro del área rival, acumulando además 2 recuperaciones de balón y 1 despeje defensivo.

Próximo desafío: Turno para la UEFA Conference League

Tras su brillante arranque en el torneo local, el KAA Gent y el panameño Josué Vergara darán vuelta a la página para enfocarse en el plano internacional. El equipo belga se medirá este jueves 13 de agosto al IFK Göteborg de Suecia, en un partido crucial correspondiente a la UEFA Conference League.

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