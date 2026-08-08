Fidel Escobar debuta como empresario: Todo sobre su nuevo restaurante en Costa Rica

El defensa del Deportivo Saprissa, conocido como "El Comandante", anunció la apertura de su bar-restaurante tras su reciente boda con Stephanie Morales.

Panamá/El defensor canalero Fidel Escobar, una de las figuras más queridas del Deportivo Saprissa, no solo está ganando batallas en la cancha, sino que ahora se prepara para conquistar el sector gastronómico de Costa Rica.

El futbolista panameño ha confirmado que está por cumplir un sueño personal fuera del ámbito deportivo: la apertura de su propio negocio empresarial.

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Opium: El nuevo rincón gastronómico de "El Comandante"

El proyecto, que lleva por nombre Opium, será un bar-restaurante estratégicamente ubicado en el corazón de Barrio Escalante, San José. Esta zona, reconocida por ser el epicentro de la oferta culinaria y la vida nocturna en la capital, recibirá la propuesta de Escobar y su familia en los próximos meses.

"Próximamente, en Barrio Escalante. Nos vemos pronto. Un sueño cumplido para nosotros", expresó el zaguero morado a través de sus redes sociales, acompañando el anuncio con la imagen del logotipo de su nuevo establecimiento.

Un momento personal de plenitud

Este anuncio llega en un momento de gran estabilidad emocional para el jugador. Hace apenas un par de semanas, el seleccionado panameño unió su vida en matrimonio con Stephanie Morales. Según fuentes cercanas y publicaciones de la pareja, ambos sueñan con que este proyecto empresarial camine de la mano con la sólida relación que han construido.

La noticia ha generado una ola de comentarios positivos entre la afición del Saprissa, quienes ven con buenos ojos que sus ídolos emprendan y diversifiquen sus actividades económicas más allá del fútbol profesional. Con la frase "próximamente", Escobar mantiene la expectativa sobre la fecha de inauguración, la cual promete ser uno de los eventos sociales más comentados del año en el entorno deportivo costarricense.

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Actualidad futbolistica del panameño.

El futuro de Fidel Escobar continúa generando conversación en el fútbol centroamericano en medio de los rumores que lo vinculan con el CD Olimpia de Honduras.

Sin embargo, el estratega del conjunto catracho, Eduardo Espinel, desmintió categóricamente cualquier acercamiento tras la victoria sobre UMECIT FC en la Copa Centroamericana de Concacaf. "Me entero ahora que usted me está diciendo, pero no. No sé quién es el jugador, no sé qué me está preguntando. No hay ninguna negociación por un jugador panameño", sentenció el DT.

Mientras se disipan las especulaciones sobre su mercado de pases, el defensor panameño se mantiene enfocado en su proceso de rehabilitación tras una lesión muscular, esperando regresar a las canchas en las próximas fechas.

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