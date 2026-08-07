LPF presenta Portal de Transparencia a sus 24 clubes afiliados

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol presentó oficialmente su nuevo Portal de Transparencia a los representantes de sus 24 clubes afiliados, una herramienta diseñada para fortalecer la comunicación, la rendición de cuentas y el acceso oportuno a la información institucional.

Durante la jornada, cada club recibió sus credenciales de acceso al sistema, desde donde podrá consultar información relevante sobre la gestión de la Liga, incluyendo cifras, estados financieros e indicadores que respaldan la administración de la LPF.

La presentación estuvo a cargo del equipo directivo de la Liga Panameña de Fútbol, encabezado por su presidente, Jesús Moreno, quien destacó que esta iniciativa representa un paso importante hacia una gestión cada vez más abierta, moderna y cercana a los clubes.

Con la implementación de este Portal de Transparencia, la LPF reafirma su compromiso con las buenas prácticas de gobernanza, promoviendo un modelo de administración basado en la confianza, la transparencia y el fortalecimiento institucional en beneficio del fútbol panameño.

"Este es un paso clave hacia el éxito. Queremos que nuestros clubes cuenten con herramientas que fortalezcan la confianza y les permitan acceder de manera clara y oportuna a la información de la Liga. La transparencia es un pilar fundamental para seguir creciendo como institución", expresó María Isabel Fuentes, directora administrativa de la LPF.

Nota de prensa

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