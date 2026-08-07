Eileen Coparropa felicita a Emily Santos por su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Santos obtuvo tres preseas en la natación de la cita centroamericana y caribeña. Esto la colocó en un grupo selecto de nadadores panameños del que Coparropa forma parte.

Panamá/Eileen Coparropa, figura histórica de la natación en Panamá, emitió un mensje en sus redes sociales a Emily Santos en el que la felicitó por su desempeño en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Santos se adjudicó tres medallas de plata en la segunda participación de su carrera en la cita centroamericana y caribeña. Esta cantidad, junto a la que presea que obtuvo en la edición de 2023 en San Salvador, la colocaron como la tercera nadadora panameña en conquista cuatro medallas o más en esa justa deportiva.

"Emily, muchísimas felicidades. Me da tanta alegría verte ganar un total de cuatro medallas en las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe", resaltó Coparropa en su mensaje.

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A ese grupo selecto, al que Santos entró, están la propia Eileen Coparropa y el nadador Edgar Crespo.

"Es un gran logro que hasta ahora solamente tres nadadores panameños hemos podido lograr. Y de esos tres, somos dos mujeres que hemos podido alcanzar ese gran logro. Disfruta este momento. Mil gracias por siempre dejar el nombre de Panamá en alto y felicidades", expresó.

Emily Santos ha obtenido dos medallas de plata en los 200 metros pecho en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y Santo Domingo 2026. Además una presea plateada en los 50 metros pecho y otra del mismo metal en los 100 metros pecho, estas dos últimas las sumó en la edición de este año.

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La historia

Eileen Coparropa, Emily Santos y Edgar Crespo son los tres nadadores panameños que han acumulado cuatro o más medallas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esas conquistas se dieron de la siguiente manera:

Eileen Coparropa - 4 medallas

La histórica nadadora panameña consiguió cuatro oros:

Maracaibo 1998: 50 m libre y 100 m libre.

50 m libre y 100 m libre. San Salvador 2002: 50 m libre y 100 m libre.

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Emily Santos - 4 medallas

Con su actuación en Santo Domingo 2026, Emily Santos alcanzó cuatro medallas de plata:

San Salvador 2023: 200 m pecho.

200 m pecho. Santo Domingo 2026: 50 m pecho, 100 m pecho y 200 m pecho.

Edgar Crespo - 5 medallas

Edgar Crespo cinco medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estas se dividieron en tres de oro, una de plata y una de bronce.