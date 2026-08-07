EN VIVO Nicaragua 0-0 Panamá| Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: partido por la medalla de oro del béisbol

Panamá/Panamá y Nicaragua miden fuerzas con un solo objetivo; la conquista de la medalla de oro del béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Aunque han cruzado sus caminos en varias ocasiones y en torneos distintos, panameños y nicaragüenses jugarán por primera vez la final del béisbol en una cita centroamericana y caribeña.

Segundo encuentro

Este duelo por la presea dorada se llevará a cabo este viernes en el Estadio Quisqueya, el mismo lugar donde ambos conjuntos se enfrentaron el pasado sábado 1 de agosto en la fase de grupos. Ese encuentro lo ganó el conjunto panameño por 1 carrera a 0.

Caminos distintos

Panamá ha lucido consistente en lo que va del certamen. Después de ganar sus tres partidos de la fase de grupos, ante México (4 por 2), Nicaragua (1 por 0) y Colombia ( 3 por 0), el elenco canalero avanzó invicto a la Súper Ronda donde se impuso a Cuba (6 por 2) y República Dominicana (4 por 3) antes de perder ante Puerto Rico (1 por 4).

Nicaragua tuvo dos victorias y una derrota en la fase de grupos. En esa instancia debutó con un triunfo sobre Colombia (3 por 1), luego perdió ante Panamá (0 por 1) y venció a México (2 por 0).

Luego de superar la etapa preliminar. Los 'Nicas' iniciarón la Súper Ronda con derrota ante República Dominicana, por 0 a 5, pero se recuperaron con triunfos sobre Puerto Rico (9 por 3) y Cuba (6 por 5).