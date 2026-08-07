Estados Unidos retira el título a reina de belleza por mensajes racistas

La organización responsable del concurso anunció su destitución luego de que reaparecieran publicaciones en redes sociales atribuidas a la modelo, cuyo contenido fue señalado como racista.

Boltinhouse, de 27 años, había obtenido el título el 28 de junio, pero el miércoles 5 de agosto A Blaize Productions, empresa que administra la licencia del concurso en Carolina del Norte, confirmó la revocación. La entidad explicó que tomó la determinación después de “una revisión exhaustiva de información recientemente descubierta”, proceso que incluyó “múltiples conversaciones” y consultas con Miss USA Organization.

En su pronunciamiento, la organización aseguró: “Esta decisión no se tomó a la ligera”. Además, explicó los criterios considerados antes de retirar la corona: “Se basó en la totalidad de las circunstancias y en nuestra responsabilidad de preservar la integridad del título de Miss North Carolina USA y los valores de nuestra organización”.

La controversia surgió por publicaciones realizadas presuntamente entre 2017 y 2019 bajo el nombre de usuario Sosa the Stallion. De acuerdo con NCBeat, algunos mensajes incluían el uso de una expresión racial ofensiva. La aparición de ese contenido desencadenó la revisión que terminó con la salida de Brittany Boltinhouse del certamen.

Thom Brodeur, presidente y director ejecutivo de Miss USA, respaldó públicamente la medida. “La organización Miss USA no tolera el racismo, la homofobia, la transfobia ni el lenguaje que despoja a cualquier persona de su dignidad”, afirmó. Posteriormente agregó: “Eso no es una política escrita para un comunicado de prensa. Es el piso de lo que significa representar esta marca”.

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Según Brodeur, la información evaluada no correspondía a un único episodio. El ejecutivo sostuvo que “no fue un momento aislado”, sino un comportamiento registrado durante un período prolongado. “Por eso se llegó a este resultado, y lo respaldo sin reservas”, añadió.

El presidente de Miss USA, quien adquirió los derechos del certamen en septiembre de 2025, también confirmó que Boltinhouse ofreció disculpas tras la controversia. “He visto la declaración de Brittany. Hay reconocimiento, responsabilidad y disculpa. Lo respeto”, señaló. Sin embargo, aclaró: “Aunque no deshace el daño ni cambia el resultado, es el comienzo de lo único que repara el daño: el cambio”.

La destitución ocurre poco después de una coronación que había tenido un significado histórico. Boltinhouse, de ascendencia hondureña y mexicana, se convirtió en la primera mujer de origen hondureño y también en la primera mujer casada en obtener el título de Miss North Carolina USA, según su biografía oficial.

Tras ganar, había celebrado el reconocimiento con un mensaje en Instagram: “Esta corona es más grande que yo. Es para las personas que han sido subestimadas”.

Antes de su victoria estatal, Boltinhouse fue Miss Wilmington USA y dirigía dos empresas en Wilmington.

Con la corona vacante, la organización designó como nueva Miss North Carolina USA a Myla Hadley, primera finalista del concurso celebrado en junio. Hadley asumirá ahora la representación estatal en la edición número 75 de Miss USA, programada para el 24 de agosto en Miami, Florida.

La nueva reina reaccionó a través de Instagram y destacó la responsabilidad que implica asumir el cargo en estas circunstancias. “Entiendo la seriedad y el nivel de prestigio que conlleva este título, y puedo decir con confianza que tanto mi equipo como yo estamos listos para asumirlo”, manifestó.

Hadley tendrá pocas semanas para prepararse antes de competir por la corona nacional, mientras Miss USA busca reforzar públicamente sus estándares de representación y conducta.