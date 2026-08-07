'Mi Primer Empleo Agro' busca incorporar a 2,000 jóvenes al sector agropecuario

La iniciativa forma parte del plan “Panamá Pa’Tí” y contempla la generación de 2,000 plazas de empleo distribuidas en Los Santos, Herrera, Veraguas y Darién.

El Gobierno Nacional impulsa una nueva fase del programa “Mi Primer Empleo Agro”, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 17 y 24 años que busca facilitar su primera experiencia laboral formal en el sector agropecuario y promover el relevo generacional en las zonas rurales del país.

Como parte de esta estrategia, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, realizaron una gira de trabajo por las provincias de Herrera y Los Santos para conocer el avance del programa y compartir con jóvenes beneficiarios.

La iniciativa forma parte del plan “Panamá Pa’Tí” y contempla la generación de 2,000 plazas de empleo distribuidas en Los Santos, Herrera, Veraguas y Darién.

Durante el recorrido por la región de Azuero, las autoridades visitaron la finca del productor Ricardo Franco, ubicada en la comunidad de Mariabe, distrito de Pedasí, dedicada a la producción de pimentón, leche y cerdos.

También se trasladaron a la finca Reinaldo Paz, en el distrito de Pocrí, provincia de Los Santos, donde se desarrollan actividades de ganadería y cría de pollos.

En ambos puntos, Linares y Muñoz conversaron con jóvenes que iniciaron sus pasantías laborales el pasado lunes 3 de agosto, como parte del programa.

El ministro Linares destacó la importancia de ampliar este tipo de iniciativas para fortalecer el sector agropecuario y generar nuevas oportunidades laborales para los jóvenes.

Por su parte, Muñoz resaltó la coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, señalando que el programa también busca apoyar a pequeños productores mediante la incorporación de nueva mano de obra.

Con la integración de los pasantes a fincas de productores locales, las autoridades esperan fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y las actividades productivas del campo, además de fomentar la capacitación técnica, la innovación y la permanencia de los jóvenes en el sector agropecuario.