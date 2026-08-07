Decomisan en requisa en la cárcel La Joya tres armas de fuego, más de 250 celulares y drogas

El operativo se desarrolló específicamente en los pabellones #1, #2 y Guantánamo #1, donde las unidades ubicaron los artículos prohibidos en distintos escondites clandestinos dentro del penal.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional realizó una requisa en el Centro Penitenciario La Joya, donde decomisó tres armas de fuego, 253 teléfonos celulares y varias sustancias presuntamente ilícitas.

El operativo se desarrolló específicamente en los pabellones #1, #2 y Guantánamo #1, donde las unidades ubicaron los artículos prohibidos en distintos escondites clandestinos dentro del penal.

Durante la inspección también fueron encontrados seis bultos con presuntas sustancias ilícitas, 38 bolsitas con supuesta hierba seca y 11 bolsitas que contenían presunto polvo blanco.

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Las autoridades indicaron que la acción forma parte de los operativos de control y seguridad que se desarrollan dentro de los centros penitenciarios para detectar objetos prohibidos y prevenir posibles hechos delictivos.

La Policía Nacional informó que continuará realizando este tipo de intervenciones en coordinación con la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad dentro de las cárceles del país.