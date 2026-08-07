Policía desarrolla programa contra las pandillas en más de 220 colegios

Panamá/La Policía Nacional desarrolla en más de 220 centros educativos del país un programa preventivo dirigido a evitar que los adolescentes sean reclutados por pandillas y brindarles herramientas para resolver conflictos de manera pacífica.

Las acciones fueron explicadas mientras el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, mantiene las investigaciones por el caso ocurrido en el Instituto José Dolores Moscote.

El capitán Kevin Staff, de la Policía de Niñez y Adolescencia, detalló que el programa GREAT —Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas, se ejecuta en planteles de todo el país.

Este programa tiene como objetivo brindar herramientas a estos adolescentes que se encuentran en situaciones vulnerables, como la toma de buenas decisiones, la resolución pacífica de conflictos y esa cercanía también con la Policía Nacional; que sepan que pueden contar con nosotros siempre”, expresó Staff.

El capitán calificó como aislados los incidentes de esta naturaleza registrados en los colegios. No obstante, advirtió a los adolescentes sobre las consecuencias de involucrarse con pandillas.

Que no se dejen llevar por las pandillas, no se dejen llevar por este sistema que funciona en Panamá, ya que solo hace falta tener 12 años para ser puesto a órdenes de las autoridades competentes. Es un hecho que te va a marcar para toda la vida”, manifestó.

Staff también se refirió al operativo Impacto, desarrollado dentro y en los alrededores de los centros educativos para identificar a personas que intenten reclutar estudiantes.

La Policía Nacional desarrolló el operativo Impacto a nivel nacional, no solo dentro de los planteles educativos, sino también en las periferias y alrededores, buscando desarticular a todo delincuente que se encuentre tratando de reclutar a algún joven o adolescente”, señaló.

Según el capitán, algunos de los casos detectados se concentran en Panamá y Colón e incluyen riñas entre estudiantes. Ante esta situación, pidió a los padres mantener una supervisión constante y reforzar la enseñanza de valores.

Con información de Helen Concepción.