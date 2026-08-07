Buses eléctricos ya operan en la ruta 5 de Mayo–Casco Antiguo

Para 2027 se proyecta la incorporación de unos 60 buses eléctricos en la ciudad de Panamá, mediante un préstamo cercano a los $22 millones.

Panamá/Cinco buses eléctricos de MiBus comenzaron a operar desde este jueves en la denominada “ruta verde”, que conecta la zona paga de la 5 de Mayo con el Casco Antiguo. Las unidades son de cero emisiones contaminantes y cuentan con cámaras de seguridad, sistema anticolisión, detección de peatones y conexión Wi-Fi.

Carlos Sánchez, gerente de MiBus, explicó que el servicio mantiene su horario regular de 4:30 a.m. a 11:00 p.m. y que, desde este viernes, operará durante las 24 horas los fines de semana para atender la demanda en el Casco Antiguo.

El recorrido comienza en la zona paga de la 5 de Mayo, continúa hacia el Mercado de Mariscos e ingresa al Casco Antiguo por la plaza Quinto Centenario. Luego pasa por la iglesia de La Merced, el parque Herrera y la plaza de Francia, antes de regresar a la 5 de Mayo.

Cada unidad dispone de ocho cámaras conectadas directamente con el centro de control de MiBus y los sistemas de seguridad del Estado, lo que permite observar en tiempo real lo que ocurre dentro de los buses. También cuentan con cámaras para evitar colisiones y detectar peatones próximos a la ruta.

Sobre el ahorro energético, Sánchez indicó que, por cada dólar utilizado en diésel, el gasto equivalente en un bus eléctrico sería de 25 centavos.

“Me ahorro 75 centavos de cada dólar”, afirmó. El gerente agregó que el incremento del precio del combustible ha representado para MiBus un costo adicional de aproximadamente $5 millones.

Para 2027 se proyecta la incorporación de unos 60 buses eléctricos en la ciudad de Panamá, mediante un préstamo cercano a los $22 millones.

Con información de María De Gracia.