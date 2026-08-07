Municipio de Panamá alcanza récord de recaudación sin aumentar los impuestos municipales

Un estudio encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que el Municipio de Panamá redujo su gasto en más de un tercio en apenas dos años, alcanzó un récord de ingresos propios sin aumentar los impuestos municipales y fortaleció su situación financiera.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Municipio de Panamá cerró 2025 con la mayor recaudación de ingresos propios de su historia, pese a no haber creado nuevos impuestos ni aumentado las tarifas municipales vigentes. Al mismo tiempo, redujo significativamente sus gastos y logró cerrar el ejercicio fiscal con un superávit operativo cercano a los B/.30 millones.

Los resultados forman parte de un análisis de los estados financieros del Municipio de Panamá elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que examina la evolución reciente de las finanzas de la institución.

Uno de los datos que destaca el estudio es el comportamiento de los ingresos propios municipales. Estos pasaron de B/.138 millones en 2023 a B/.142 millones en 2025, un incremento cercano al 3% que representa el nivel más alto registrado por la institución.

Este crecimiento se produjo sin la creación de nuevos impuestos municipales ni incrementos en las tarifas existentes, que se mantienen en los mismos niveles establecidos durante la administración anterior.

En otras palabras, el aumento de los ingresos no respondió a que los contribuyentes pagaran tarifas más altas, sino a una mejora en la capacidad de recaudación del Municipio.

B/.52 millones menos de gasto en un año

El aumento de los ingresos estuvo acompañado por una reducción considerable del gasto municipal.

Según los datos analizados, en 2024 el gasto total del Municipio se ubicó alrededor de los B/.200 millones. Para 2025, esa cifra descendió hasta aproximadamente B/.148 millones, lo que representa B/.52 millones menos y una reducción del 26% en apenas un año.

La diferencia es todavía mayor al comparar las cifras con 2023. Ese año, el gasto municipal alcanzó los B/.224.7 millones, mientras que en 2025 cerró en B/.147.9 millones.

Esto supone una reducción acumulada de aproximadamente 34% en dos años. En términos simples, el Municipio dejó de gastar cerca de uno de cada tres balboas que destinaba a sus operaciones en 2023.

El nivel de gasto registrado en 2025 también representa un punto de inflexión: los B/.147.9 millones ejecutados se ubicaron incluso por debajo de los B/.148.1 millones registrados en 2016.

Reorganización de la planilla municipal

Una parte importante de la reducción estuvo vinculada con la reorganización de la estructura administrativa.

La planilla municipal, que en 2023 superaba los B/.61 millones anuales, se redujo hasta B/.43.6 millones en 2025. Esto representa una disminución aproximada del 29%.

De acuerdo con el análisis, la estrategia estuvo dirigida a adecuar la estructura del Municipio a sus necesidades operativas y reducir gastos para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El cambio, por tanto, no comenzó necesariamente con una obra visible para los ciudadanos, sino con una revisión de la manera en que se administraban los recursos públicos y de la estructura interna de la institución.

Digitalización para agilizar servicios

Paralelamente al proceso de reorganización administrativa, el Municipio avanzó en la digitalización y simplificación de distintos servicios dirigidos a los ciudadanos.

Entre ellos se encuentran procesos relacionados con la entrega de stickers de placas y los permisos de obras y construcción, donde la implementación de herramientas digitales ha permitido reducir tiempos de respuesta y simplificar trámites.

La apuesta por estos procesos busca mejorar la atención al ciudadano sin que esto implique un incremento proporcional de los gastos operativos.

Recursos para pagar compromisos pendientes

El ahorro generado también ha permitido destinar recursos al pago de obligaciones acumuladas de administraciones anteriores.

Entre estos compromisos se encuentran las primas de antigüedad correspondientes a exfuncionarios municipales, cuyos expedientes, en algunos casos, permanecían pendientes desde 2014.

Parte de los recursos liberados mediante la reorganización del gasto ha sido utilizada para avanzar en el pago de estas obligaciones laborales que estuvieron pendientes durante años.

Otro de los cambios identificados por el informe está relacionado con el financiamiento de la planilla. Durante años, parte de este gasto fue cubierto mediante recursos provenientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), generando obligaciones acumuladas para el Municipio.

Actualmente, la institución cubre la totalidad de su planilla con ingresos propios, según los datos presentados en el estudio, reduciendo así la generación de nuevos compromisos por este concepto.

Deuda representa 1.3% de los ingresos

El análisis también compara la situación financiera del Municipio de Panamá con la de otras grandes ciudades latinoamericanas.

De acuerdo con el estudio, la deuda municipal equivale actualmente a apenas el 1.3% de sus ingresos anuales. Como referencia, el documento señala que esta relación alcanza aproximadamente el 43% en Buenos Aires y supera el 68% en Bogotá.

A esto se suma el resultado del ejercicio fiscal de 2025, que cerró con un superávit operativo cercano a los B/.30 millones. Esto significa que los ingresos obtenidos durante el período fueron superiores a los gastos realizados.

El reto: mantener la disciplina financiera

Los resultados muestran un cambio significativo en las finanzas del Municipio de Panamá en un período relativamente corto: mientras el gasto se redujo en más de un tercio frente a 2023, los ingresos propios alcanzaron un máximo histórico sin necesidad de incrementar los impuestos municipales.

El estudio plantea que mantener esta disciplina será clave para los próximos años, especialmente ante las crecientes necesidades de una ciudad que continúa expandiéndose.

Más allá de las cifras, el proceso refleja una estrategia basada en reorganizar la administración, mejorar la recaudación, atender obligaciones pendientes y fortalecer la capacidad financiera del Municipio.

El desafío ahora será sostener esos resultados y traducir la mayor disponibilidad de recursos y la reducción del gasto operativo en una capacidad creciente para atender las necesidades de los ciudadanos y desarrollar nuevas inversiones para la ciudad.