Los esports vuelven a dar alegrías a la delegación panameña en este ciclo olímpico.

Panamá/Panamá tiene un nuevo motivo de celebración en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El gamer Jhonnatan Mora se coronó campeón en la disciplina de eFootball, sumando así el sexto oro para el istmo en la justa regional.

El camino de Mora hacia la medalla dorada no fue sencillo. En la fase de semifinales, el panameño tuvo que remontar ante el venezolano Carlos Salazar, a quien terminó venciendo dos partidas a una para asegurar su boleto a la definición por el título.

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Ya en la gran final, Mora mostró contundencia y se impuso con autoridad dos partidas a cero frente al guatemalteco Arnaldo Vásquez, sellando así el oro para Panamá.

Con este resultado, los esports continúan demostrando su peso dentro de la delegación panameña en este ciclo olímpico, sumando una nueva medalla de oro a la cuenta istmeña en tierras dominicanas.

Con esta presea, Panamá llegó a un total de 20 medallas en Santo Domingo 2026 y ya superó la cantidad de oros conseguidos en la edición anterior, San Salvador 2023, donde el istmo había logrado 5 preseas doradas. Con este impulso, la delegación panameña subió al octavo lugar de la tabla de medallería general del certamen.

Con información del COP.

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