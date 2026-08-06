Juegos Centroamericanos y del Caribe | Panamá aplastó a Colombia en el sóftbol mascuino

Panamá/En una exhibición de pitcheo dominante y bateo oportuno, la selección de Panamá derrotó por la vía del "nocaut" 7-0 a su similar de Colombia este jueves 6 de agosto, en el marco de la ronda preliminar del softbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Dominio desde la lomita

El encuentro, celebrado en el Estadio de Softbol Juan Pablo Duarte, tuvo como gran protagonista al lanzador panameño Joaquín Vargas Vergara, quien se adjudicó la victoria tras una labor impecable en la que limitó a la ofensiva colombiana a solo tres imparables. Por el contrario, el abridor colombiano Luis Ángel Amaya Fuentemayor cargó con la derrota al no poder contener el ataque temprano de los canaleros.

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Ataque temprano y fulminante

Panamá impuso condiciones desde el primer episodio, anotando dos carreras para tomar una ventaja que nunca perdería. En la segunda entrada, sumaron una rayita más, pero el golpe definitivo llegó en la quinta entrada, donde un rally de cuatro anotaciones selló el marcador final de 7-0, activando la regla de misericordia.

La ofensiva de Panamá terminó con un total de nueve hits y jugó de manera impecable a la defensa con cero errores. Colombia, por su parte, se vio maniatada durante todo el compromiso, dejando a hombres en base y registrando un error en el campo que complicó su situación.

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Camino a la clasificación

Con este resultado, Panamá fortalece su posición en la tabla de posiciones de la fase de grupos, mientras que Colombia buscará recuperarse en sus próximos compromisos programados ante potencias como México y Cuba para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la ronda de medallas,.

La jornada del softbol en Santo Domingo 2026 continúa este viernes con duelos cruciales, incluyendo el enfrentamiento reprogramado entre la República Dominicana y México, que promete emociones fuertes en la lucha por el podio regional.

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