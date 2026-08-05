Alexander Zverev se lleva un fiasco en el Masters 1000 de Canadá 2026

El tenista alemán no pudo ratificar el favoritismo con el que llegó a el certamen que se desarrolla en la ciudad canadiense de Montreal.

Canadá/El alemán Alexander Zverev, máximo favorito, fue eliminado el miércoles en su debut en el Masters 1000 de Canadá por el neerlandés Tallon Griekspoor, que le ganó 7-6 (7/3), 6-2 y 6-4 en segunda ronda.

Vigente campeón de Roland Garros y finalista de Wimbledon hace menos de un mes, Zverev había llegado a Canadá como el máximo favorito al título tras las ausencias del número uno del mundo, Jannik Sinner, del serbio Novak Djokovic y del español Carlos Alcaraz.

El alemán, campeón del torneo en 2017, había recibido un pase libre en la primera ronda y estrenaba su participación frente a un rival con el que había protagonizado varios duelos muy disputados en las últimas temporadas.

Te puede interesar: MLB resultados | Los Ángeles Dodgers sufren barrida ante Chicago y ligan seis juegos perdidos

Después de ceder un ajustado primer set en el desempate, Griekspoor respondió a esa expectativa con una actuación sólida y dominó el segundo parcial por 6-2 y selló la remontada al imponerse 6-4 en el tercero, completando una de las mayores sorpresas del torneo.

"Probablemente sea una de las victorias más especiales que he conseguido", dijo Griekspoor, al que sin embargo casi se le escapa de las manos tras una ventaja de dos juegos en el último set.

"Sinceramente, sin la gente que estaba en mi banco probablemente habría perdido este partido. Ellos me mantuvieron firme, estuvieron conmigo todo el tiempo y me ayudaron a salir adelante", reconoció.

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos y del Caribe | Panamá cayó ante México en el fútbol masculino

El revés frena las aspiraciones de Zverev de aprovechar un cuadro sin varias de las principales figuras del circuito para acercarse nuevamente a la cima del ranking ATP, en el que cayó al tercer puesto desde el lunes.

El alemán también buscaba sumar puntos importantes en la gira norteamericana sobre pista dura antes del US Open, último Grand Slam de la temporada, que se jugará desde finales de agosto.

En la víspera de su debut, Zverev había acaparado la atención por sus críticas al calendario de la ATP y al nuevo formato de los Masters 1000, que se extienden durante casi dos semanas.

Te puede interesar: Mohamed Salah| La estrella egipcia causa revuelo en Turquía

El alemán consideró que esa duración provoca un desgaste excesivo y explicó que esa es una de las razones por las que jugadores como Sinner y Djokovic optaron por no competir en Montreal.

Pese a admitir que no esperaba mostrar su mejor nivel en Canadá tras un breve descanso posterior a Wimbledon, Zverev había asegurado que necesitaba ritmo de competencia para llegar en mejores condiciones al Masters de Cincinnati, la próxima parada antes del abierto estadounidense.