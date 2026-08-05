Paramédicos y técnicos de urgencias médicas marchan para exigir reclasificación laboral y ambulancias

Gremios de salud denuncian ante la Asamblea Nacional demoras de hasta tres horas en la atención de pacientes críticos por fallas en la gestión de recursos sanitarios.

Ciudad de Panamá/Un nutrido grupo de paramédicos y técnicos de urgencias médicas se movilizó este miércoles en la ciudad capital hasta la Asamblea Nacional para exigir respuestas inmediatas ante la falta de reclasificación laboral pendiente y las serias deficiencias operativas que atraviesa el sistema de atención médica prehospitalaria.

Los profesionales de la salud, acompañados por enfermeras y técnicas auxiliares, marcharon a lo largo de la Avenida Central en dirección al Casco Antiguo.

Durante su manifestación, reiteraron la urgencia de que las autoridades reconozcan el régimen profesional de los técnicos y licenciados en urgencias médicas, amparado en la ley aprobada en 2023.

Además de las exigencias salariales y de escalafón, los manifestantes expusieron la crisis de infraestructura que afecta directamente el traslado de enfermos.

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Según detallaron los voceros gremiales, existen instalaciones de salud a nivel nacional que cuentan con personal capacitado, pero carecen de vehículos de emergencia; mientras que en otros centros hay ambulancias estacionadas sin ser operadas por falta de nombramiento de personal.

Durante una cortesía de sala en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Lezcano, vicepresidente de la Asociación Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, advirtió sobre el impacto directo de esta desorganización en la población: "Tenemos pacientes críticos siendo atendidos en casa que demoran con los paramédicos y el paciente en casa de dos a tres horas en ser trasladados hacia el hospital. Esta es una situación crítica".

Lezcano cuestionó los desembolsos destinados a la licitación de ambulancias privadas por parte del Ministerio de Salud, señalando que existe una mala administración de recursos. Precisó que, aunque se espera la entrega de nuevas unidades para el sistema 911 hacia el mes de noviembre, la medida solo funcionará como un paliativo temporal frente a la respuesta de emergencias a nivel nacional.

Los gremios advirtieron que mantendrán sus medidas de presión e insistirán ante las autoridades correspondientes hasta obtener soluciones definitivas que garanticen la estabilidad de los trabajadores y una atención de urgencias eficiente para la ciudadanía.

Con información de Meredith Serracín.