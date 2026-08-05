Ifarhu estima en cerca de $38 millones la lesión patrimonial por auxilios económicos investigados

Panamá/La lesión patrimonial relacionada con los auxilios económicos otorgados de manera irregular por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) estaría ascendiendo a cerca de $38 millones, según dos auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.

La cifra fue revelada por el director del Ifarhu, Carlos Godoy, durante la sustentación de dos traslados de partidas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El diputado José Pérez Barboni preguntó cuánto dinero había recuperado la institución de los auxilios económicos investigados. Godoy respondió que todavía no existe una cifra exacta, debido a que varios casos se encuentran en procesos de negociación entre el Ministerio Público y las personas señaladas en los informes de auditoría,pero señaló que "fueron como alrededor de 38 millones de dólares", dijo Godoy refiriéndose a la suma de las dos auditorías que hizo la Contraloría.

Hemos tenido conversaciones con la Fiscalía. La Fiscalía nos estableció que esas personas van a hacer convenios con ellos y nosotros debemos hacer los cobros”, explicó Godoy.

El director indicó que las condiciones para devolver los fondos dependerán de los acuerdos establecidos en cada caso.

No es necesariamente que van a devolver todo el dinero de manera inmediata, pero sí se está recuperando el dinero. [...] A veces dicen: lo devuelve de inmediato, lo devuelve en dos partes o las condiciones que ellos nos establecen, y nosotros lo que hacemos es el seguimiento para hacer la resolución de devolución de dinero y los correspondientes cobros”, manifestó.

Godoy agregó que algunas personas se han acercado voluntariamente al Ifarhu para establecer acuerdos de pago. No obstante, la entidad no precisó cuántos beneficiarios están devolviendo recursos ni cuánto dinero ha recuperado hasta el momento.

Aprueban traslados para becas y alquiler

La Comisión de Presupuesto aprobó al Ifarhu dos traslados de partidas. Uno corresponde a $1.3 millones para pagar el arrendamiento y mantenimiento de su sede en vía Argentina.

También se aprobó otro traslado por $36 millones para cubrir pagos de becas escolares y becas de estudio, de acuerdo con la cifra corregida durante el reporte de la sesión.

Godoy indicó que el Ifarhu ocupa el edificio de vía Argentina desde 2011 y que durante ese periodo ha pagado aproximadamente $23 millones en alquiler. La institución evalúa adquirir el inmueble, cuyo avalúo rondaría igualmente los $23 millones.

Diputado plantea caso de estudiantes de aviación

Durante la sesión, el diputado Jonathan Vega expuso la situación de estudiantes que recibieron préstamos del Ifarhu para cursar carreras de aviación en Aviation Training Center.

Según Vega, la escuela cerró en 2012 sin que algunos alumnos terminaran sus estudios, pero estos continúan pagando los préstamos concedidos por la institución.

El diputado planteó que el Ifarhu no debería trasladar toda la carga de la desaparición de la escuela a los estudiantes afectados. En la información suministrada no consta la respuesta del director sobre este caso ni cuántas personas mantienen estas deudas.

Con información de Meredith Serracín.