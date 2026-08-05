Penonomé | Minutos de lluvia bastaron para anegar calles; Sinaproc vigila zonas vulnerables

Entre las áreas vulnerables vigiladas por el Sinaproc figuran El Valle de Antón y el sector de Caballero; Chiguirí Arriba y Pozo Azul, en el norte de Penonomé; así como Marta y otras comunidades de La Pintada y El Copé.

Penonomé, Coclé/Bastaron varios minutos de lluvia para que distintas calles de Penonomé quedaran bajo el agua. El primer aguacero registrado en unos 15 días también provocó la caída de árboles y volvió a evidenciar los problemas de drenaje en la cabecera de la provincia de Coclé.

Las lluvias se registraron durante la tarde en distintos puntos de la provincia, entre ellos Penonomé, Antón y algunos sectores de El Valle.

Alexander Guardado, director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), señaló que los equipos de emergencia mantienen vigilancia en las zonas afectadas. Hasta el momento, los ríos permanecen dentro de sus cauces.

En lo que es el área del Pacífico, hemos mantenido el monitoreo. Hasta el momento, en el día de ayer y hoy, mantenemos reportes de fuertes lluvias en horas de la tarde, conjuntamente con el área de Antón, cierta parte de El Valle y Penonomé cabecera”, manifestó Guardado.

El Sinaproc también mantiene bajo vigilancia varias comunidades montañosas susceptibles a deslizamientos de tierra durante la temporada lluviosa.

Entre las áreas vulnerables mencionadas por Guardado figuran El Valle de Antón y el sector de Caballero; Chiguirí Arriba y Pozo Azul, en el norte de Penonomé; así como Marta y otras comunidades de La Pintada y El Copé.

“En la provincia de Coclé nosotros mantenemos áreas montañosas vulnerables, propensas a deslizamientos”, expresó el director regional.

Las autoridades no reportaron desbordamientos de ríos, fuertes oleajes ni mar de fondo en las playas del Pacífico. Tampoco se precisó la cantidad de calles afectadas o árboles caídos.

Con información de Nathali Reyes.