Más de 30 aprehendidos en 60 operativos de Senafront en la frontera con Costa Rica

El Senafront anunció que reforzó la presencia operativa a lo largo de la línea fronteriza para reducir la incidencia del microtráfico, el contrabando y el hurto de vehículos.

Chiriquí/Más de 30 personas han sido aprehendidas mediante unas 60 acciones desarrolladas por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) contra el microtráfico, el contrabando y otros delitos en las comunidades próximas a la frontera entre Panamá y Costa Rica.

Los operativos se concentraron en los distritos de Bugaba y Barú, incluidos los sectores de Progreso y Paso Canoas, informó Adolfo Tejeira, jefe de la Cuarta Brigada Occidental.

Dentro de la denominada Operación Frontera fueron capturadas 16 personas vinculadas presuntamente con actividades de microtráfico.

El Servicio Nacional de Fronteras ha desarrollado diferentes operaciones en búsqueda de estas personas que se dedican al microtráfico, de las cuales hemos obtenido resultados importantes. Dentro de la Operación Frontera se capturaron 16 personas, de las cuales 13 fueron sancionadas por el Ministerio Público y tres están en penas diferentes a la privación de libertad”, dijo.

Tejeira indicó que las acciones se realizaron “en el área de Bugaba, de Barú, del área de Progreso y en Paso Canoas”.

Durante las últimas semanas, las unidades fronterizas también han aprehendido a cerca de una docena de personas, algunas de las cuales ya fueron llevadas ante las autoridades judiciales.

El Senafront anunció que reforzó la presencia operativa a lo largo de la línea fronteriza para reducir la incidencia del microtráfico, el contrabando y el hurto de vehículos, además de limitar la venta de sustancias ilícitas en las comunidades fronterizas.

Con información de Demetrio Ábrego.